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黃金跌了！但只要川普「1動作」 金價恐衝破新高

2025/07/18 08:34

週四（17日）黃金價格下跌。（路透資料照）週四（17日）黃金價格下跌。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國經濟數據強勁，帶動美元走強，週四（17日）黃金價格下跌，目前投資人持續等待關稅方面的新發展，分析師認為，若川普持續放話威脅，讓貿易緊張升高，黃金有機會挑戰、甚至再次突破歷史新高。

《路透》報導，紐約黃金期貨下跌0.4%，報每盎司3345.30美元；黃金現貨價下跌0.3%，報每盎司3337.43美元。

RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）說：「美國經濟數據公布後，美元稍微攀升，美債殖利率也攀高，這些因素讓黃金市場顯得有些疲軟。」

上週美國初領失業金人數下滑，顯示7月就業穩定成長，6月零售銷售則成長0.6%，優於市場預期，雖然有一部分的成長可能反映的是關稅推升物價的結果。

聯準會（Fed）理事庫格勒（Adriana Kugler）週四表示，由於川普政府的關稅影響開始顯現在物價上，Fed應該「保持一段時間」不要降息。

貿易談判方面，日本談判代表和美國商務部長展開關稅會談，希望在8月1日期限之前達成協議，避免被課徵25%關稅。

FOREX.com和City Index市場分析師Fawad Razaq說：「如果川普繼續放話威脅，讓貿易緊張升高，不難想像黃金有機會挑戰、甚至再次突破歷史新高。」

另一方面，瑞士海關局公布，6月黃金出口較5月躍增44%，顯示黃金正透過瑞士，從美國回到英國。

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