美國財政部宣布 解決雙重課稅 台美將展開談判

美國財政部週二宣布，美國與台灣將就解決雙重課稅問題，展開全面協議談判。（路透檔案照）

〔編譯魏國金、記者鄭琪芳／綜合報導〕美國財政部週二宣布，美國與台灣將就解決雙重課稅問題，展開全面協議談判，首輪談判預計在未來幾週舉行。對此，我國財政部昨晚表示，歡迎美方積極回應避免雙重課稅議題，也感謝美國行政部門及國會長期對推動台美避免雙重課稅協定的支持；洽簽台美避免雙重課稅協定，可對雙方投資帶來互惠實質效益。

我財政部表歡迎：雙方投資將實質受惠

美國財政部指出，此舉是以國會的倡議為基礎。美國政府肯定美國國會為解決雙重課稅問題而進行的努力，包括眾議院通過「美台加快免除雙重課稅法案」及「美台租稅協定授權法案」。

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聲明指出，全面租稅協議將為美台雙方提供關鍵利益，尤其此舉將支持美國晶片與科學法中的目標，即強化半導體供應鏈、創造就業、激勵對美國半導體製造的投資；該協定將降低投資雙方的雙重課稅壁壘，對完成半導體生態圈的中小型企業尤其重要。

我國財政部說明，洽簽台美避免雙重課稅協定，消除雙邊投資的租稅障礙，預期可對台美雙向投資關係帶來互惠實質效益，包括使我國企業在美國可獲得與其他美國協定夥伴國企業相同賦稅待遇，也可吸引美國企業更廣泛在台投資，並有助強化台美關鍵產業供應鏈韌性。

財政部表示，誠摯感謝美國行政、立法部門均採取積極步驟，推動解決台美雙重課稅問題，我國財政部在展開對話的同時，相關部會也將持續與美國財政部以及國會合作推動相關立法。

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