LTN經濟通》中國自製客機 飛不出大鳥籠？

C919由中國國營飛機製造商「中國商用飛機公司」（中國商飛，COMAC）製造。（路透資料照）

C919已交機16架 全是中國國航

〔財經頻道／綜合報導〕全球航空市場主要由兩大巨頭主導：美國的波音公司（Boeing）和歐洲的空中巴士公司（Airbus），不過中國試圖在這兩大巨頭中分一杯羹。2023年第1架國產大飛機C919由上海飛往北京，成功實現商業首航，但中國大肆吹捧的C919，卻遭抓包仰賴歐美零件，至今也沒有取得歐美適航證，中國的挑戰，真的有辦法在全球航空市場中突破嗎？

C919由中國國營飛機製造商「中國商用飛機公司」（中國商飛，COMAC）製造，從2007年發想到2023年商業首航，歷時15年。

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截至2024年底，C919累計交付16架飛機，其中中國東方航空接收10架，南方航空航、國際航各接收3架，這些飛機主要透過融資租賃方式取得。

中國商飛總經理賀東風曾在2023年表示，C919未來會實現超過85%的國產化比例，目前中國商飛計劃在今年將C919的產能提升至75架，並預計到2029年達到年產200架的目標。

只不過在2024年的范堡羅航空展上，C919未能獲得國際訂單，關於此，早在去年6月就有非中國航空公司被問題相關問題。當時越南航空執行長Le Hong Ha直言，目前僅中國當局發給C919 適航證，表明暫時不會採購C919。

這個問題FlightGlobal早在2017年就提出，FlightGlobal表示，C919的成功首飛象徵著中國在航空領域的重要里程碑，展現了國家對自主研發大型客機的雄心。然而，該機型在國際市場的接受度仍面臨挑戰，特別是在取得歐美適航證方面。

中國寄望用 C919打破波音和空巴的壟斷。（路透資料照）

C919多樣零組件 都由「美國製造」

中國寄望用 C919打破波音和空巴的壟斷，雖然中方聲稱C919國產，但仍被爆料，飛機的發動機等關鍵部件，還在依賴歐美，且有觀點認為，在日益緊張的地緣政治格局下，隨時面臨技術「卡脖子」的危險。

2日美國總統川普宣布向各國徵收對等關稅，其中對中國稅率34%，川普同時警告被課重稅的國家不要報復，但中國卻馬上回擊，雙方攻勢越演越烈，美國對中國商品進口關稅目前最高能課徵到245%。

其中，中國政府要求國內航空公司暫停接收波音飛機，並停止購買相關零組件，作為對美國關稅政策反制的一部分，可是這被質疑恐弄巧成拙，因C919的多樣零組件，都由「美國製造」。

C919的多樣零組件，都由「美國製造」。（路透資料照）

中國全力拚飛機零件國產化

根據X 帳號「作家崔成浩」分享，C919的電力系統、氣象雷達、飛行控制動作系統、燃油系統、門信號系統的零部件，全都由美國航空公司製造。

其他像是飛機靈魂的引擎、紀錄飛行過程的飛行紀錄儀、偵測是否有危險的火災探測系統、幫助降落的起落架系統，通通由美國航空公司製造。

不過根據中媒消息，關鍵系統替代工程已取得突破，例如長江-1000A國產發動機已完成裝置測試，預計2027年實現年產量150架，2028年國產化率將突破80%。

目前C919核心系統仍以歐美產品為主，不過根據中媒透露出：希望2025至2035年逐步實現國產化，最終達飛機零件90%（機體95%、引擎50%、航電系統70%）國產目標。

C919尚未取得歐美的適航證。（路透資料照）

首件商業飛行預算 從95億元暴增至200億美元

迄今，C919尚未取得歐美的適航證，而這個被視為中國「重大科技專項」，還沒進軍國際就先在國內不斷傳出爭議。乘客搭乘C919體驗不佳的消息，但是面對這種問題，中國航空公司與中國商飛不是設法刪文就是裝傻。

2023年東航試營運期間，東航曾發生更改航班與取消航班的狀況，並傳出飛機左發動機反推故障，但由於C919重要零件依賴進口，修復時出現備件不足問題，不過對此東航未就此正式回應，最後這些事作在網上還變成遭到審查的禁忌話題。

2024年有搭乘C919的民眾在網路上反映，他乘坐東航MU9197上海虹橋到成都天府航班，飛機起飛前空服員逐一發紙巾，並說明這「等下擦水滴用」，乘客為此相當疑惑，結果飛機起飛後不久，行李架上就開始滴水，乘客才了解紙巾原來是在這時候用得上。

自由亞洲電台（RFA）先前報導，原廣州公務員、時評人鄧海燕稱，他曾在網上發文批C919為山寨組裝貨，被研發機構的人施壓刪文，遭其斷然拒絕，但文章還是很快遭官方隱藏。

任何關於C919的負面新聞，包括過去的巨額研發費用，以及將近10年時間打水漂的駕駛艙設計錯誤（沒考慮美國航空管理局的適航標準），以及購買的用於飛機襟翼和水準尾翼的碳纖維材料不合格，導致2017年後又重新使用已被波音和空客逐漸淘汰的傳統鋁合金材料等，至今為止，這些業內的消息都遭中國政府全面屏蔽。

據悉，C919從2008年立項到2023年商業首飛，原計劃約95億美元完成首飛，結果耗資早超過200億美元，這其中還不包括上萬名中國商飛一線員工的廉價勞動。

長期以來，波音的737、777和787等機型，是各中國航空公司的主力。

波音是中國航空公司主力 C919 仍無力替代

中國是全球最大航空市場之一，雖然商飛指出，國內航空公司不斷加大訂單，但是一直以來，波音的737、777和787等機型，是各中國航空公司的主力。

數據顯示，截至今年3月，中國共14家航空公司全波音機隊運營，包括山東航空、上海航空、昆明航空等區域性航空公司，廈門航空和海南航空的波音機隊佔比更分別達到驚人的90.2%、84.5%。

但是由於中美關稅問題，供應鏈體系的脆弱性在這場貿易戰中暴露無遺。根據彭博指出，波音在中國擁有35家直接供應商，這種跨國協作模式直接遭遇嚴重打擊，一方面，中國製造的零件出口面臨更高關稅壁壘，其次是美國本土航空製造業同樣深受原物料漲價困擾。

雖然中國積極發展本土製飛機，且C919在中國國內市場的部署逐步擴大，但就目前來說，波音、空巴仍吃下全世界客機製造市場。

《彭博》先前評價，空巴和波音應要為這場戰役做準備，因為這是中國的戰略產業之一，而中國商飛試圖在未來這個行業中站穩腳步，雖然可能還需要數年時間，並且會遭遇巨大阻力。

迄今，C919尚未取得歐美的適航證，​且其在產能、零部件供應和國際認證等方面仍面臨挑戰，不過中國商飛指出，正積極尋認證，為進軍國際市場鋪路。

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