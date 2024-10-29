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一卡省50元 中信銀︰3大票證不用將取消

2024/10/29 05:30

信用卡龍頭中國信託銀行，陸續針對悠遊卡、一卡通、愛金卡聯名卡公告修訂特別約定條款。（記者李靚慧攝）信用卡龍頭中國信託銀行，陸續針對悠遊卡、一卡通、愛金卡聯名卡公告修訂特別約定條款。（記者李靚慧攝）

屆期未自動加值 將認定是不需要 銀行業研究跟進

〔記者李靚慧／台北報導〕信用卡龍頭中國信託銀行，陸續針對悠遊卡、一卡通、愛金卡聯名卡公告修訂特別約定條款，若持卡人的聯名卡效期屆滿，銀行須換發新卡，但持卡人過去一年未曾使用自動加值功能，明年起將換發無電子票證的新卡。銀行業者聞訊表示，如此每張電子票證聯名卡可省下四十至五十元費用，直呼中信銀「太聰明了」，紛紛表示將研究跟進。

信用卡附加電子票證幾乎已是「標配」，多以悠遊卡、一卡通為主，也有愈來愈多銀行發行愛金卡（icash）聯名卡。不過，銀行在信用卡上加掛電子票證功能，須給電票業者類似權利金的「錄碼費」。業者透露，目前表定一張卡五十元，但實際收費極具彈性，例如發卡量最大的悠遊卡，價格通常較一卡通更高、折扣更小；不同規模的發卡行價格也不同，大型發卡行議價能力較強，能比小型發卡行拿到更好的價格。

銀行業者指出，多數持卡人手上都有多張信用卡，若動用自動加值，也多集中使用一、兩張卡，不可能每張都儲值；對發卡行而言，每發一張附加電子票證的信用卡，就須繳交談定的費用，若發現持卡人都未動用自動加值，銀行自然可認定持卡人「不需要」，不用再浪費這筆費用。

「一張卡五十元、一萬張就是五十萬元。」一家小型業者指出，雖然看來不多，但在資金成本高漲，各大發卡行都積極撙節成本的情況下，仍可省下不少費用。

以中信銀行九月發出七萬三六○五張新卡為例，若以每張五十元計算，就達三六八萬元。但中信銀議價能力強，實際支出應較低，但還是可省下一筆支出。

停卡須寄回 否則遭盜用需清償

至於此舉是否為防盜刷？銀行業者認為，電子票證聯名卡的自動加值一次五百（或倍數），且都屬於記名票證，原本風險可控，此次條款也增訂若持卡人主動或被動遭停卡，須將信用卡寄回，否則若電子票證遭離線盜用，持卡人還得負清償責任。未來若進一步減少附加不用的電子票證功能，更可防止離線交易被盜用，可說是「防患未然」。

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