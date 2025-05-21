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美元跳水亞幣齊漲！新台幣連2紅收30.158元

2025/05/21 18:01

美元跳水、亞幣齊漲！新台幣連2紅收30.158元。（記者陳梅英攝）美元跳水、亞幣齊漲！新台幣連2紅收30.158元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美元指數大跳水，今早應聲貶破100大關，主要亞幣中由韓圓領漲、日圓、人民幣齊揚，新台幣兌美元匯率盤中一度升破30.1元價位，最後收在30.158元，升2.1分，成交金額18.455億美元。

台股今日也開高走高，大漲277.88點，收在21803.91點，呈現股匯雙漲局面。三大法人同步買超，合計買超387.43億元。其中，外資買超302.32億元。

外匯交易員指出，近期美元走軟，除了反應美國債信評等遭降，多家外銀同步看空美元後市，加上聯準會官員對當前經濟看法更為審慎，皆使美元承壓，美元指數今早跌破100大關。

根據央行統計，美元指數今日下殺0.41%、韓元強升0.32%、新幣大漲0.29%、人民幣勁揚0.21%、日圓升值0.16%、台幣升至0.07%。

美國銀行近日報告以近期貿易談判可望有進展，以及美元偏弱影響等因素，看空美元，預測台幣年底會達28.8元；高盛也說若亞洲各國與美國進行貿易協商，將使亞洲貨幣更難貶值。

央行副總裁嚴宗大今早於立法院財委會備質詢時回覆，投資銀行會有他的預測，對央行來說只是參考，因為影響匯率與國際美元因素太多，很難用這種很直覺式推測。

有立委進一步質詢問到，台幣接下來是升還是貶？嚴宗大說，央行只有在匯率波動劇烈時才會進場維持匯率穩定，相較於4月底、5月初，目前台幣已經相對穩定。

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