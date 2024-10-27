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波音精簡救亡圖存 擬賣太空業務

2024/10/27 05:30

知情者透露，波音正考慮出售其美國太空總署（NASA）的業務，包括陷入困境的太空船「星際飛機」（Starliner）及支持國際太空站運作等項目。（美聯社檔案照）知情者透露，波音正考慮出售其美國太空總署（NASA）的業務，包括陷入困境的太空船「星際飛機」（Starliner）及支持國際太空站運作等項目。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕曾協助人類首度登月的美國波音公司，現在想退出太空競賽。華爾街日報報導，知情者透露，波音正考慮出售其美國太空總署（NASA）的業務，包括陷入困境的太空船「星際飛機」（Starliner）及支持國際太空站運作等項目。

包括星際飛機、國際太空站

報導說，這是波音新執行長歐特伯格精簡組織、救亡圖存的初期階段；波音正陷入日益嚴重的財務危機，其最大工會已拒絕兩項合約議案並延長罷工，致使其多數飛機製造產線停擺。受到罷工、飛安問題等影響，波音日前宣布將在全球裁員十％。

第三季虧61億美元 4年來最大虧損

波音的太空與國防項目也因延誤與成本超支而陷入困境；財報顯示波音第三季虧損六十一．七億美元（一九七四．四億台幣），為二○二○年以來最大虧損。

一些消息來源稱，波音預料將保留其商業與軍用衛星業務，以及繼續負責監督「太空發射系統」（SLS）；SLS是NASA出資委託波音建造的一枚巨型火箭，以啟動未來的月球探險任務；兩年前，該火箭成功完成首次飛行。

八月出任波音執行長的歐特伯格表示，他正評估出售資產，以及放棄問題項目的可能性，除了核心的商業與國防業務外，其他所有都在考慮之列。他說，「我們寧可少做一些，但做得更好，而不要做很多，但都做不好；我們必須思考這家公司五年甚至十年後的樣子」。

波音之前曾與億萬富豪貝佐斯的太空公司「藍色起源」，就接管部分NASA計畫進行討論；「藍色起源」一直在為未來的NASA與商業任務，準備自己的發射火箭，以與「死對頭」馬斯克的SpaceX一爭高下。

無論波音是否最後出售星際飛機與國際太空站的業務，這兩個項目都面臨不確定性，因為NASA希望在二○三○年讓該太空站脫離軌道。NASA已表示，仍對星際飛機的下一步進行分析，包括該太空船取得批准，以開始定期接送太空人任務。

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