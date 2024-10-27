〈財經週報-金控在美國〉美股續漲 AI、半導體主導盤勢

美股面對內外部不安因素，4大指數不僅持續上漲，甚至屢創下新高紀錄。（法新社）

編譯盧永山／專題報導

儘管面臨中國經濟續疲軟，地緣政治緊張局勢升高，美國總統大選勢均力敵等內外部不安因素，市場也對美股估值已過高，美國消費者支出出現放緩跡象感到憂心，不過，今年以來美國股市四大指數持續上漲，甚至屢屢創下歷史新高紀錄，讓不少分析師大感訝異。

費半指數飆漲近25%

今年截至10月21日為止，道瓊工業指數上漲13.9%，標普500指數上漲22.7%，科技股為主的那斯達克指數上漲23.5%，費城半導體指數更猛飆24.9%，傲視全球。美股強勁反彈，主要因為美國經濟出人意料的強勁，給投資人帶來信心，因而協助股市持續走高。

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過去1年美國通膨大幅下降，近期就業市場的數據亮眼，紓解了投資人對企業招聘大幅放緩的擔憂，美國消費者仍在消費，薪資也持續成長，企業獲利保持韌性。與今年稍早相比，這是個巨大的轉變，當時就業和通膨數據似乎顯示，美國經濟陷入衰退的可能性。再加上美國聯準會（Fed）在9月啟動降息，更為美股上漲增添柴火。

分析師：美經濟出人意料強勁

BMO財富管理公司投資長馬永宇表示：「就市場而言，Fed將成為我們的順風車。隨著美國經濟將軟著陸，預計Fed持續降息，將再度提振經濟，因為等待利率下降的企業將加速支出。」

美國半導體股的走勢，尤其將受到投資人關注。今年以來由於人工智慧（AI）浪潮席捲各大產業，半導體股推動美國股市屢創新高，作為領頭羊的AI晶片大廠輝達（Nvidia），今年以來股價更大漲188.4%，漲幅為標普500指數的8.3倍，費城半導體指數的7.6倍，並使其市值來到3.525兆美元，僅次於蘋果的3.595兆美元，創下新的里程碑。

輝達今年股價大漲188.4%

標普500指數中，半導體和相關設備股的權重達11.5%，光輝達的權重就高達6.8%，輝達也是費城半導體指數30大成分股之一。Miller Tabak資產管理公司首席市場策略師馬雷（Matt Maley）表示：「這些半導體股維持漲勢很重要，若它們下跌，將波及其他類股。」

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