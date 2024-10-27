晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-金控在美國〉美股續漲 AI、半導體主導盤勢

2024/10/27 05:30

美股面對內外部不安因素，4大指數不僅持續上漲，甚至屢創下新高紀錄。（法新社）美股面對內外部不安因素，4大指數不僅持續上漲，甚至屢創下新高紀錄。（法新社）

編譯盧永山／專題報導

儘管面臨中國經濟續疲軟，地緣政治緊張局勢升高，美國總統大選勢均力敵等內外部不安因素，市場也對美股估值已過高，美國消費者支出出現放緩跡象感到憂心，不過，今年以來美國股市四大指數持續上漲，甚至屢屢創下歷史新高紀錄，讓不少分析師大感訝異。

費半指數飆漲近25%

今年截至10月21日為止，道瓊工業指數上漲13.9%，標普500指數上漲22.7%，科技股為主的那斯達克指數上漲23.5%，費城半導體指數更猛飆24.9%，傲視全球。美股強勁反彈，主要因為美國經濟出人意料的強勁，給投資人帶來信心，因而協助股市持續走高。

過去1年美國通膨大幅下降，近期就業市場的數據亮眼，紓解了投資人對企業招聘大幅放緩的擔憂，美國消費者仍在消費，薪資也持續成長，企業獲利保持韌性。與今年稍早相比，這是個巨大的轉變，當時就業和通膨數據似乎顯示，美國經濟陷入衰退的可能性。再加上美國聯準會（Fed）在9月啟動降息，更為美股上漲增添柴火。

分析師：美經濟出人意料強勁

BMO財富管理公司投資長馬永宇表示：「就市場而言，Fed將成為我們的順風車。隨著美國經濟將軟著陸，預計Fed持續降息，將再度提振經濟，因為等待利率下降的企業將加速支出。」

美國半導體股的走勢，尤其將受到投資人關注。今年以來由於人工智慧（AI）浪潮席捲各大產業，半導體股推動美國股市屢創新高，作為領頭羊的AI晶片大廠輝達（Nvidia），今年以來股價更大漲188.4%，漲幅為標普500指數的8.3倍，費城半導體指數的7.6倍，並使其市值來到3.525兆美元，僅次於蘋果的3.595兆美元，創下新的里程碑。

輝達今年股價大漲188.4%

標普500指數中，半導體和相關設備股的權重達11.5%，光輝達的權重就高達6.8%，輝達也是費城半導體指數30大成分股之一。Miller Tabak資產管理公司首席市場策略師馬雷（Matt Maley）表示：「這些半導體股維持漲勢很重要，若它們下跌，將波及其他類股。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財