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〈財經週報-金控在美國〉金控投資美國賺最多 海外績效被中國拖累

2024/10/27 05:30

金控投資中國，上半年虧損373億元，拖累金控投資表現的「最大元兇」。（歐新社）金控投資中國，上半年虧損373億元，拖累金控投資表現的「最大元兇」。（歐新社）

記者王孟倫／專題報導

根據統計，美國是我金控集團最大曝險國，至於對美國曝險項目占比最多是「淨投資」，占比高達91.1%；投資美國的實際績效，今年上半年我金控集團「帳上未實現收益」是105.5億元，績效位居各國之冠；至於金控投資賠錢最慘是中國，上半年虧損373億元，拖累金控投資表現的「最大元兇」。

首先，根據金管會統計顯示，截至今年六月底為止，我金控集團的整體海外「淨投資」部位為21兆7,625億元，而最受青睞的市場，毫無意外是美國市場，「淨投資」金額是8兆9,581.5億元，占比是41.2%，位居各國之冠。

也就是說，我國金控集團包括:壽險公司、本國銀行或投信等，「每100元投資海外當中，就有41元是投資美國」；這也是台灣對美國曝險部位如此大的原因，海外投資資金都流向美國股債市場。

金控每100元海外投資 42元是美國

其次，就原始投資部位來看，金控對美國投資8兆9,476億元，而已提列投資收益是105.5億元，「淨投資」上升為8兆9,581.5億元

金管會官員說明，「淨投資」是指「原始投資」扣除「已提列投資損益」（未實現帳上損益）。換言之，除了檢視原始的投資金額外，「已提列投資損益」更是投資績效的表現。曝險部位構成三大指標為「淨投資」、授信放款」及「同業拆借」。

美國是我金控海外投資最賺錢

再者，檢視各國的「未實現帳上損益」，也就是投資績效，金控投入最多的美國市場，果然不出所望，表現位居第一；回顧今年第一季底，對美國的帳上投資仍陷損失41.6億元，而第二季底直接「轉盈」到105.5億元，這等於單季投資收益美國大增147億元。

另一方面，我金控集團投資績效最差的是中國，今年上半年原始投資金額是1兆1,783億元，而帳上損失虧損373億元，沒賺反賠；至於金控整體海外帳上投資，上半年累計虧損767億元，顯示海外投資風險掌控不易。

金控投資績效最差是中國

對此，金控業主管分析，雖然我金融業對美國曝險規模最大，但從風險來看，至少今年上半年尚獲利逾百億元，也是投資各國最賺錢的市場。

該主管表示，政府現在積極推動「亞洲資產管理中心」，其中一大主軸就是讓台灣機構管理台灣的財富，也就是說，就算是資金東進流向美國，也應該透過國內的資產管理機構，而不是讓外商賺走手續費。

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