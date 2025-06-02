川普關稅遭法院擋下 美商務部長：關稅不會消失 90天寬限期不會延期

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週日（6月1日）受訪時表示，關稅不會就這樣消失，並透露川普無意延長對等關稅90天寬限期。（歐新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國貿易法院本月28日裁定總統川普（Donald Trump）對等關稅無效並予以封殺，儘管面臨法律挑戰，川普的經濟高層仍強調，政府不會因為法院裁決而退縮。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週日（6月1日）受訪時表示，關稅不會就這樣消失，並透露川普無意延長對等關稅90天寬限期。

綜合媒體報導，美國貿易法院5月28日裁決，川普援引「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」實施的對等關超出了總統的職權範圍，阻止川普關稅措施生效。

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貿易法院公佈裁決後，川普政府隨後提出上訴。聯邦上訴法院5月29日批准了川普政府的請求，暫停裁決，給了川普政府一些喘息的空間。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週日（6月1日）在接受《福克斯週日新聞（（Fox News Sunday））》採訪時表示，被問及對川普關稅遭貿易法院擋下，以及川普是否會延長對等關稅期限的看法。盧特尼克要大家放心，稱關稅絕對不會就這樣消失，並認為川普原先針對高關稅國家所設的90天寬限期不會延長。

同日，川普在也自家的社群平台Truth Social發文稱，如果法院以某種方式就關稅問題做出對我們不利的裁決，那麼其他國家就能夠利用他們的反美關稅來挾持美國，並用這些關稅來對付美國，而這意味著美國經濟的崩潰！

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