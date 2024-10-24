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中油淨零轉型有成 獲玉山獎項創紀錄

2024/10/24 05:30

第21屆國家品牌玉山獎揭曉，台灣中油共獲18項大獎，創歷年最高獲獎數。（台灣中油提供）第21屆國家品牌玉山獎揭曉，台灣中油共獲18項大獎，創歷年最高獲獎數。（台灣中油提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣中油積極推動淨零轉型有成，以「研發帶動轉型」思維，推行「優油、減碳、潔能」三面向策略，今年再次榮獲「第二十一屆國家品牌玉山獎」傑出企業獎；台灣中油這次共獲十八項大獎，創歷年最高獲獎數，其中最佳產品類、最佳人氣品牌全國首獎為最高榮譽，董事長李順欽代表受獎，除感謝各界對台灣中油的肯定及鼓勵，也承諾持續精進本業，邁向淨零轉型。

台灣中油除了再度榮獲「傑出企業獎」玉山獎，表彰其在品牌和市場面向上的傑出貢獻外，也奪下最佳產品類十三項獎項，破歷年紀錄，計有「供（航）油中心智慧防災系統」、「五G高頻基板樹脂」、「電源供應器壽命預測技術（PHM）」、「環保隔熱塗料」、「一號耐水極壓滑脂」、「免濾芯磁性過濾裝置」、「高難度廢水／廢液高級氧化處理系統」、「低VOC高防蝕塗料」、「海木耳精粹」、「再生再利用之舊脫硝觸媒」、「鈦酸鋰—鋰電池負極材料」、「移動式碳捕捉、再利用與封存（CCUS）互動多媒體展示平台」及「油品污染檢測行動實驗室」等。

最佳人氣品牌類勇奪二獎項，包括「中油機車充換電一○○○站環台普及服務」，台灣中油自二○一八年起陸續設置電動機車充換電站，涵蓋偏鄉、高山及東部，提供便利能源補充服務；另一項是「國光牌AdBlue車用尿素」，適用於SCR系統柴油車，將氮氧化物轉化為氮氣和水，可有效減排保護生態。最佳產品類「電源供應器壽命預測技術（PHM）」及最佳人氣品牌「中油機車充換電一○○○站環台普及服務」皆獲得全國首獎。

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