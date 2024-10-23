北京恆泰豐內訌 原董座遭撤怒批被設局

「鼎泰豐」昨爆出大股東內訌，北京恆泰豐餐飲昨召開股東臨時會改選董監事，拉下原董事長、大成集團副總韓家宸，並推舉林禮宏（右）出任董事長。（中央社）

股臨會改選董監拉下韓家宸 攸關華北鼎泰豐是否繼續營運

〔記者楊雅民／台北報導〕以小籠包紅遍全球的「鼎泰豐」，八月才傳出十月底將撤出中國華北市場，昨卻爆出大股東內訌，北京恆泰豐餐飲昨召開股東臨時會改選董監事，拉下原董事長、大成集團副總韓家宸，並推舉林禮宏出任董事長，韓怒批「這根本不是戲劇化轉折，而是預謀性的惡意設局」。

北京恆泰豐新任董事會聲明，八月二十六日韓家宸無預警宣布鼎泰豐華北十四家門市將於十月底熄燈，該決定未經恆泰豐董事會討論決定，亦未向母公司北京巨人報准。股市聞人孫鐵漢目前為北京巨人最大股東，質疑韓家宸此舉顯未考量股東最大利益，接手公司後，擬對韓不當經營採取必要措施。

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8月宣布華北門市熄燈 成引爆點

北京恆泰豐新任董事會指出，華北鼎泰豐的營業執照期限於八月屆滿，新團隊將積極爭取營業執照續展，台灣鼎泰豐總部對華北鼎泰豐的品牌授權則於明年中到期，新團隊也會爭取持續授權。

韓家宸則怒駁新任董事會說法指出，北京八月營業期限屆滿，為維護近千名員工權益，他之前即積極爭取續展；但在最關鍵的董事會上，唯一明確反對續展的董事即為孫鐵漢的妻子李韻珊，恆泰豐雖嘗試向中國主管部門申請延續營業執照，卻遭孫鐵漢夫婦惡意阻擋。

韓家宸表示，前晚得知北京巨人對外宣稱華北鼎泰豐結束營業出現戲劇性轉折，他怒批「這根本不是戲劇化轉折，而是預謀性的惡意設局」。

盈餘分配談不攏 雙方已對簿公堂

韓家宸指控李韻珊及孫鐵漢行為不端，隱瞞北京巨人公司財務報告，他超過五次以上以書面形式要求李韻珊依法召開巨人公司股東會，報告財務狀況並進行盈餘分配，夫妻倆卻置之不理，涉嫌嚴重背信行為，他已委託律師提起刑事訴訟。

韓也將砲火指向台灣鼎泰豐總部，不滿鼎泰豐做為品牌方放任惡性股東摧毀華北地區的品牌營造和員工生計，董事長楊紀華並私下將北京巨人股權賣給孫鐵漢，令人失望和痛心。

台灣鼎泰豐昨僅以「謝謝關心」四個字回應；但今年八月已發聲明宣布提前終止華北鼎泰豐授權。北京恆泰豐則說，尚未收到正式的終止授權通知。

小檔案》北京恆泰豐 北京巨人百分百子公司

韓家宸牽線 孫鐵漢入股北京巨人

北京巨人控股早年是由大成集團「二董」韓家宸與鼎泰豐董事長楊紀華合作成立的合資公司，後因股市聞人孫鐵漢希望參與，經韓居間斡旋，北京巨人控股改由韓家宸、楊紀華與孫鐵漢三方合資，各持有三分之一股權；而後孫買下楊紀華持有股權，反躍為最大股東。

北京巨人控股設唯一董事，最初由韓家宸擔任，後應孫鐵漢要求，改由其配偶李韻珊擔任。北京巨人並百分之百投資成立北京恆泰豐餐飲公司，取得鼎泰豐總部品牌授權，使用其商標在中國華北開設鼎泰豐餐廳；華北鼎泰豐至八月仍有北京、天津、西安、青島、廈門等地十四家分店。

鼎泰豐對北京恆泰豐的品牌授權期限原至明年中，但今年八月華北鼎泰豐宣布十月底熄燈，鼎泰豐對外也宣稱將提前終止授權。

北京恆泰豐昨全面改選董監事，新董事為林禮宏、李昭平、葛作亮、燕琍嫺、蕭進長，一席監事為孫榮康，新任董事隨即召開首次董事會，推選林禮宏出任董事長。（記者楊雅民）

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