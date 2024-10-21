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中國網約車司機超長工時 猝死頻傳

2024/10/21 05:30

中國網路叫車行業競爭日益激烈，許多叫車司機因休息時間不足，頻傳猝死事件。（彭博資料照）中國網路叫車行業競爭日益激烈，許多叫車司機因休息時間不足，頻傳猝死事件。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國之音報導，中國經濟低迷，不少民眾因失業而投入網路叫車行業，導致競爭日益激烈，使得網約車司機在困苦中掙扎求生，許多叫車司機一天開車十二至十八小時，每月收入約五千至七千元人民幣（下同，約二．二六萬至三．一六萬台幣），但因休息時間不足，頻傳叫車司機猝死事件。

河北一名謝姓司機表示，他每日早晨七、八點出門，深夜一、二點回家，工作時間長達十七個小時；每月扣除各種費用後，能賺五、六千元，比當地平均薪資三、四千元好一點，但最近接單量比以前少，工作越來越辛苦。

謝先生說，根據當地網約車司機群組的訊息，近兩個月已有兩位司機猝死，「都是約四、五十歲的」，而他今年三十五歲，還能扛得住。

許多叫車司機都沒有買社保，因為不信任政府的制度。在江西的程姓司機說：「買社保，不如自己每年把那麼多錢存進銀行划算。有人繳了（社保）錢，兩個月死掉了，本金都不退，哪有這樣的？」

程先生沒有買社保，卻買了醫保，一年花掉四百元左右。但他表示，小毛病在本地醫院看門診，一分錢都不能報，除非住院；若遇到大病，去省城南昌看病，「七七八八搞下來，只報五十％」。他抱怨，一般老百姓得不到國家的好處，都靠自己養自己，國家剝削老百姓，能剝削一點是一點，「我們也納稅，開車加油也有稅收在裡面」。

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