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台幣2日強升3％ 上市櫃公司稅前獲利縮水762億元

2025/05/04 17:49

富邦投顧指出，台幣每升值1%，台股整體稅前獲利影響約0.5%。（資料照）富邦投顧指出，台幣每升值1%，台股整體稅前獲利影響約0.5%。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣2日大舉升值，對台股是利多還是利空？富邦投顧認為，台灣產業以外銷為主，獲利容易受到台幣匯率波動影響。台幣每升值1%，將使台股整體稅前獲利影響約0.5%，約254億元，對電子、傳產及金融股不利，台積電（2330）、鴻海（2317）、華碩（2357）等個股獲利影響尤大。

根據統計，上市櫃公司2024 年度合計稅前盈餘為 5 兆794 億元，以台幣2日升值3%計算，將使上市櫃公司第二季稅前獲利縮水762億元。

富邦投顧分析台幣升值對台股及產業的影響，結論指出，雖然公司部份採取自然避險措施，但整體而言，台幣升值1%，台股稅前獲利影響約0.5%。對電子股而言，由於以外銷為主，台幣升值對獲利有不利影響。

富邦投顧研究部預估，台幣升值1%，台積電營業利益率將下滑0.4%。對OEM/ODM廠商而言，由於應收及應付大多自然避險，台幣升值1%，營業利益率影響約0.2%。

對傳產股而言，外銷概念股也會受到台幣升值的不利影響，台幣升值1%，營業利益率影響約0.1~0.3%。對金融股而言，台幣升值對避險成本為負面影響，台幣對美元升值1%，國壽獲利將減少76億元、淨值減少48億元；台壽保獲利減少31億元，淨值減少14億元。

至於台幣升值概念股部分，從歷史經驗來看，台幣升值食品股可望產生匯兌收益，對股價亦有正面幫助。資產類股在台幣大幅升值的環境下，股價亦偏多解讀。

整體而言，富邦投顧認為，台幣升值對網通產業不利，以過去經驗，台幣每升值1%，毛利率大概損傷0.4~0.5%。台幣升值1%，中磊（5388）稅前獲利減少約2.15億元，智易（3596）稅前獲利減少約525萬元，昇達科（3491）稅前獲利減少約480萬元，智邦（2345）稅前獲利減少約1.53億元。

至於PC/NB/VGA產業，台幣升值1%，華碩稅前獲利減少約13億元，EPS影響數1.39元。OEM/ODM產業，台幣升值，鴻海稅前獲利減少約30億元，EPS影響數0.16元；廣達（2382）稅前獲利減少4.5億元，EPS影響0.09元；緯創（3231）稅前獲利減少2.1億元，EPS影響0.06元。光學產業部分，台幣升值1%，大立光（3008）稅前獲利減少約2.25億元，EPS影響數1.33元。

另外，水泥產業部分，核心持股營運主體在台灣及中國比重高。台幣對美元升值1%，台泥（1101）稅前獲利減少約0.08億元，亞泥（1102）稅前獲利減少0.8億元。貨櫃產業，台幣升值1%，⾧榮（2603）稅前獲利減少約8億元，EPS影響數0.37元。

至於金融產業，台幣升值對避險成本為負面影響，台幣對美元升值1%，國壽獲利將減少76億元、淨值減少48億元；台壽保獲利減少31億元，淨值減少14億元。

至於，食品和資產股，則是受利於台幣升值。大成（1210）及卜蜂（1215）等食品股因需進口原物料，應付帳款多為外幣，而銷售金額為台幣，因此在台幣升值期間，將產生匯兌收益。

另外，資產股淨值中有較大比重和擁有的資產有關，當台幣大幅升值時，潛在淨值的提升可望推升股價。

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