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〈財經週報-熱門族群〉傳統旺季帶旺 板卡三雄吃大力丸

2024/10/21 05:30

微星9月營收創近32個月新高，第三季營收為2022年首季以來單季新高。圖為微星板卡。（記者方韋傑攝）微星9月營收創近32個月新高，第三季營收為2022年首季以來單季新高。圖為微星板卡。（記者方韋傑攝）

記者方韋傑／專題報導

受惠於下半年傳統旺季帶旺出貨，加上高效能運算趨勢提升高階顯卡平均售價，板卡三雄技嘉（2376）、微星（2377）、華擎（3515）第三季營運表現登峰；法人觀察，隨著英特爾發布本季新一代Arrow Lake處理器，以及輝達明年首季釋出RTX 50系列顯卡，可望引爆終端市場舖貨需求。

微星業績 創近32個月來新高

觀察板卡三雄9月受惠於3A遊戲帶動電競筆電、PC規格升級，消費市場對於高階顯卡強勁拉貨，微星業績創下近32個月來新高，技嘉則達歷史單月次高，華擎則寫下歷史同期新猷，各家業者前三季營收同步登峰。

儘管板卡三雄股價尚未回至上半年高點，今年前9月股票也同步受到三大法人賣超，但各家業者皆對於營運前景深具信心，並強調在基本面獲得支撐下，股價可望進而反映出應有的價值。業者對於2024上、下半年業績比重，預估大致落於4：6至35：65區間。

產業人士指出，輝達RTX 50系列晶片與Blackwell晶片皆由台積電（2330）生產，原訂兩者皆在今年第四季推出，不過由於CoWoS先進封裝產能有限，在北美雲端服務供應商的壓力下，RTX 50因而延宕至明年首季釋出。

二線板卡廠 明年會有大起色

值得一提的是，目前一線板卡廠均已切入AI伺服器領域，加上高階顯卡需求未減．因此，除了第四季將繼續受到AI業務加持，明年首季也有望淡季不淡。關於映泰（2399）、撼訊（6150）、麗臺（2465）等二線板卡廠，則需時間觀察AI PC與新事業發展進度，法人預估明年將會有較大起色。

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