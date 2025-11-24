股匯分歧！新台幣連10黑，明日決戰31.5元關卡。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股週一隨美股反彈收漲，新台幣兌美元匯率美元指數續在高檔、外資熱錢續流出下，持續探底，股匯呈現分歧走勢，最終收在31.48元、貶值1.7分，匯價已連續10日收黑，且創近7個月新低，成交量略為擴大至23.08億美元。

台股上漲69.3點，收在26504.24點，三大法人合計賣超291.37億元，其中，外資續砍299.56億元。

匯銀人士指出，雖然外資持續匯出，但出口商在匯價逼近31.5元時大量拋匯，午後一度拉抬匯價翻紅，不過央行仍見調節，最終匯價仍收貶。他們並警示，若外資不回流且美元保持強勢，最快明日就將「決戰 31.5 元」，一旦該價位失守，台幣恐進一步貶向 32 元。

累計下半年以來，新台幣已貶值1.545 元、幅度達4.91%，上半年升幅已回吐逾半，對出口商與壽險業有利、可望「日子好過一點」。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數小升 0.1%，日圓續貶 0.08%、韓元貶 0.06%、台幣貶 0.05%；人民幣升值 0.05%、新加坡幣升 0.15%，主要亞幣走勢分歧。

目前市場除密切關注台美關稅談判進展外，上週五聯準會紐約分行總裁威廉斯（John Williams）表示，Fed短期內仍可能降息，使市場對於Fed降息預期升溫，接下來投資人焦點將轉向美國本週將公布的就業與零售等表現，至於美國9、10月通膨數據，則延至12月才會發布。

