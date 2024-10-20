橋水達里歐︰中國砸錢救經濟 恐加重債務危機

全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater Associayes）創辦人達里歐（Ray Dalio）日前在新加坡舉行的「未來中國全球論壇」上表示，雖然創造貨幣和信貸並將其投入經濟很容易，但中國還必須採取「漂亮的去槓桿化」，才能避免觸發債務危機。 （路透檔案照）

必須採取「漂亮的去槓桿化」 進行債務重組

〔編譯盧永山／綜合報導〕全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater Associayes）創辦人達里歐（Ray Dalio）日前在新加坡舉行的「未來中國全球論壇」上表示，雖然創造貨幣和信貸並將其投入經濟很容易，但這可能會加劇其他問題，中國還必須採取「漂亮的去槓桿化」，才能避免觸發債務危機。

質疑中國能否保持私人市場活力

達里歐將「漂亮的去槓桿化」定義為一種對赤字的平衡方法，亦即利用債務重組、印鈔和將債務貨幣化；他說，債務重組會導致通縮，而創造貨幣則會導致通膨，因此，這是減輕債務負擔的最好方法。

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自九月底以來，北京當局已宣布旨在提振經濟的數波刺激和改革措施。達里歐說：「我認為正在發生的改變是巨大的變化，但中國仍需要進行債務重組。」

在北京當局公布最近數波的刺激措施後，市場一直在關注決策人士是否會推出財政刺激方案，部分經濟學家認為，這些方案的規模應高達十兆人民幣（台幣四十五．二兆元）。

達里歐表示，雖然創造貨幣和信貸並將其投入經濟很容易，但這可能會加劇其他問題，「北京當局必須正確地做這件事，這是重組的一環，成為其中最具挑戰性的部分，並將是一次考驗」。達里歐還概述了中國面臨的其他挑戰，包括中國大部分的債務都在地方層級，以及該國的人口逐漸老化。

達里歐最近警告，北京當局近年來對於走向資本主義的態度已變得不那麼積極，「中國是否能夠保持私人市場的活力，並培養資本市場中個人的創業精神和創造力，這還有待觀察，在中國致富是否為光榮的事，仍然是一大問題」。

達里歐是在十月一日於個人領英（LinkedIn）帳戶上發文，首度提及中國若實現「漂亮的去槓桿化」，可激發生產力且避免債務危機，並警告若中國債務重組處理不當，可能會導致日本一九九○年代的經濟和心理不安，這段歷程被稱作「失落的十年」。

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