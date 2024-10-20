中國新三樣被圍堵》中電動車卷向全球 美加歐盟關稅反制

中國政府斥資8兆扶植電動車產業，但在國家奶水餵養下而嚴重內卷，122家電動車僅3家沒賠錢，且將惡性內卷競爭卷向海外市場。（法新社檔案照）

編者按：去年中國出口電動車、鋰電池及太陽能等產品突破一兆人民幣，官媒敲鑼打鼓稱「新三樣」激化其外貿新動能，但卻因政策砸錢補助而形成惡性競爭，甚至將過剩產能傾倒全球，引發各國提高關稅圍堵；反觀我國因IT、半導體體系完整，不僅成為全球AI（人工智慧）競爭的關鍵供應鏈，也因地緣政治改變，民主國家陣營拒絕「紅色供應鏈」，讓台灣重電、汽車零組件等產業有了更廣闊的市場。

編譯魏國金／特譯

中國政府將電動車視為有望掌握全球主導地位的新興產業，傾舉國之力發展該產業。美國智庫戰略與研究中心（CSIS）中國經濟政策專家甘思德（Scott Kennedy）保守估計，二○○九年至二○二三年中國至少斥資二三八○億美元（七．六兆台幣）扶植電動車業；但在國家奶水餵養下而嚴重內卷，一二二家電動車僅三家沒賠錢，且將惡性內卷競爭卷向海外市場。

請繼續往下閱讀...

北京祭8兆補貼

歐盟執委會六月公布對中國電動車補貼調查報告指出，補貼是「從中央到地方」、「從礦坑到歐盟港口」，遍及「整條供應鏈」；德國基爾世界經濟研究所報告說，中國透過低於市場利率的貸款、稅務減免、鋼材與電池折扣、出資興建充電站等基礎建設與政府採購等各種手段扶植，二○一八年至二○二二年光中國最大電動車企比亞迪一家就獲得三十五億美元直接補貼。

惡性內卷 中國122家車企僅3家沒賠

補貼致使中企爭相投入電動車業，諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）合夥人戴加輝指出，扣除特斯拉，去年中國有一二二家車企推出至少一款電動車，卻僅比亞迪、廣汽埃安與五菱一年能銷售逾四十萬輛，若依特斯拉財報推算的電動車損益平衡點，僅三家中國電動車企可損益兩平。

中國媒體預測，至二○二五年包含純電動車在內的新能源車產量上看三六○○萬輛，銷量僅一七○○萬輛，過剩產能近二○○○萬輛。中國吉利控股集團董事長李書福批評，中國汽車工業「內卷程度全球第一，價格戰一浪高於一浪，也是舉世無雙」，「無窮無盡的內卷、簡單粗暴的價格戰，結果就是偷工減料、造假銷售與不合規的無序競爭」。

中國電動車挾低價優勢湧向全球，歐盟報告指出，上汽名爵四型電動車售價比福斯ID.3電動車款便宜一三○○○美元（四十二萬台幣），凸顯中國電動車是如何靠著不當補貼輾壓歐盟產業。

為保護本國產業，美國、加拿大決定對中國進口電動車加徵一○○％關稅，歐盟也將課徵最高四十五％的永久關稅，預定十一月生效。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法