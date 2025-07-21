房價修正》信義房價指數全台連跌兩季 甚至跌破去年同期

第二季信義房價指數全台季跌2.39%，且已連兩季走跌。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕民間版中古屋最新房價指數出爐，第二季信義房價指數全台季跌2.39%，且已連兩季走跌，對比去年同期、年跌幅約0.1%，房產業者分析，今年第二季全台平均房價已跌破去年第二季的水準。

進一步觀察六都加上新竹縣市，除台北市、台南市以外，四都加上新竹縣市均較第一季下跌，又以新北市跌幅最深、一季就跌掉5.33%，而且相較去年同期，新竹縣市、台中市以及高雄市等三個都會區，均呈現年跌趨勢，又以新竹縣市跌幅最深、年跌幅約3.99%。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從長期指數來看，主要都會區房價普遍都未再創新高，開始進入修正格局，觀察新建案市場趨勢也相似，出現大幅量縮，自然價格也就沒有表現空間，通常房價需要醞釀一段時間才會出現修正態勢，現在也比較像進入盤整期。

房市進入盤整期

根據最新發布的信義房價指數，相較上季，第二季台北市小幅回升3.29%，而台南市也是小幅回升2.27%，但兩個都會區指數仍較去年第三、四季要來得低。至於，其它四都以及新竹縣市，季跌幅落在1.59%至5.33%間，而新北市、桃園市、新竹縣市的季跌幅均為2.59%起跳。＃

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