中國財政吃緊 盯上富豪海外收益

中國經濟低迷不振，五百大民間企業去年共裁員逾三十一萬人，政府為彌補財政也向企業追稅，並盯上超級富豪的海外投資收益進行課稅。（法新社檔案照）

追徵高達20％投資收益稅 被譏為開闢財源 倒查30年稅

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟成長放緩，房地產市場持續低迷，導致土地出售收入驟減，地方政府財政吃緊，被迫「另闢」財源，繼多個地方稅務部門要求上市公司補繳三十年的稅款後，彭博報導，中國多地已開始對長期被忽視的超級富豪海外投資收益課稅。

知情人士透露，最近幾個月中國主要城市的一些富豪被告知要進行自我評估，或被稅務機關約談，以估算可能的應付稅款，包括過去幾年拖欠的款項；此舉凸顯土地出售收入下降和經濟成長放緩，地方政府擴大收入來源的急迫性。

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被接觸的富豪將面臨高達二十％的投資收益稅，有些富豪還可能因為逾期付款而受罰，但最終繳交的稅款金額仍可協商。

二○一四年經濟合作暨發展組織（OECD）公布「共同申報準則」（CRS），該準則是為防止逃漏稅及維護稅制完整的全球共享系統，中國於二○一八年實施CRS。儘管地方政府法規早規定，居民在全球的收入將被課稅，包括投資收益等，但直到最近才開始執行。

香港、美國中概股股東在列

知情人士說，目前並不清楚富豪海外收益課稅涵蓋範圍有多大，以及會持續多久。部分被鎖定的中國富豪擁有至少一千萬美元的離岸資產，另外也有在香港和美國上市中概股的股東。

今年中國多家上市公司被稅務部門要求補繳稅款、滯納金，包括上海順灝、北大醫藥、華林證券、聯建光電、寧波博匯化工等；官方還在二十餘省建立「警稅合成作戰中心」，打擊涉稅違法犯罪行為，被質疑是地方政府財政惡化，以「倒查三十年稅」開闢財源之舉。

維維食品公司六月發布公報表示，旗下釀酒子公司湖北枝江酒業因未按期申報繳納一九九四年一月一日至二○○九年十月三十一日消費稅，被要求補繳八五○○．二九萬人民幣（約三．八億台幣）稅款。

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