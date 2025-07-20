還是擔憂落入中國之手？傳川普遲不放行阿聯買輝達AI晶片

美國官員擔心中國可能透過阿聯AI公司取得輝達先進晶片，正在推遲供貨協議。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕港媒披露，中國科技企業看好中東科技中心-杜拜的發展，包括華為、TikTok母公司字節跳動、阿里巴巴都已落腳杜拜，而川普5月中東行傳出美國與阿拉伯聯合大公國（阿聯）已達成初步協議，自2025起每年將向阿聯出口50萬顆輝達先進AI晶片，這對無法取得先進AI晶片的中企可能是一大機會。如今傳出川普政府擔憂AI晶片流入中國手中，尚未放行這項供貨協議，中企想拿到禁運的AI晶片難度增加。

根據《南華早報》20日報導，隨著杜拜尋求經濟多元化，擺脫對石油的長期依賴，字節跳動、華為和阿里巴巴等中國科技巨頭，在杜拜蓬勃發展的科技產業中扮演著越來越重要的角色。尤其杜拜的科技友善政策，對於面臨中國國內挑戰並加速海外擴張的中企來說是一大福音。

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報導說，華為2016年在杜拜國際中心（DIC）設立區域辦事處，並將杜拜打造為其在中東地區的電信、雲端服務和消費性電子產品中心。華為在阿聯擁有六家面向消費者的門市，其中四家位於杜拜。

TikTok 的母公司字節組跳動也在DIC的一棟商辦擁有多個樓層，坐擁壯麗的海岸線景觀。TikTok 執行長周受資 2024 年造訪杜拜，彰顯該公司在杜拜擴張的決心。阿里巴巴的雲端部門已在杜拜開設一個資料中心，並於去年在 DIC 啟動中東和非洲培訓中心。

在中國科技巨頭紛紛湧入杜拜之際，海灣國家也積極打造全球AI第三勢力，川普5月中東行大幅放寬原先對沙烏地阿拉伯和阿聯的AI晶片出口限制，並傳出美國與阿拉伯聯合大公國（阿聯）已達成初步協議，自2025起每年將向阿聯出口50萬顆輝達先進AI晶片。

當時，外界就有人擔心敏感技術透過中東，流向中國。時隔多月，果然美國政府一些官員擔憂輝達AI晶片流向中國，相關供貨協議卡關。

根據《華爾街日報》報導，美方正在拖延敲定一項允許阿聯採購輝達最先進AI晶片的協議，主要原因是憂心中國可能透過阿聯AI公司G42或其他實體與人員，取得這些先進晶片。

知情人士表示，除非阿聯同意不同的條款來解決美國官員的國家安全擔憂，否則分歧可能無法解決。部分人士直言，目前美國商務部並不打算批准晶片出口給G42，但未來也可能開放。

美商務部長盧特尼克一位發言人則對在阿聯簽署協議的執行進度充滿信心，知情人士並指出，輝達執行長黃仁勳最近與川普會面時，也向川普強調這樁協議的重要性。

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