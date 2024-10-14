〈財經週報-第四季台股〉輝達烤肉萬家香 代工廠短多長更多

輝達AI伺服器業務助攻下，國內電子代工廠業績表現佳。 （資料照）

記者方韋傑／專題報導

AI代工廠概念股股價與EPS

輝達（NVIDIA）一家烤肉萬家香，國內電子代工廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）等第四季皆在AI伺服器業務助攻下，創造歷史單季新高的業績表現，且隨著輝達GB200伺服器第四季小量交付客戶，可望帶動代工廠全年營收登上歷年巔峰，明年更有GB300新品增添營運柴火。

受惠於台廠AI伺服器組裝鏈實力強勁，主要代工廠的GB200伺服器產線皆已通過輝達（NVIDIA）認證，L5（機殼組件）供應商迎廣（6117）、勤誠（8210）將率先交貨，再由L6（主板整合）廠英業達、緯創、神達（3706）接棒，後續由L10（機櫃組裝與測試）廠廣達、鴻海11月啟動產線，並在完成L12（整機櫃）工序後，於12月正式出貨。

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輝達推出強化版伺服器 台廠代工鏈業績跟著飛

值得一提的是，供應鏈人士指出，目前預期輝達將在明年第三季推出強化版本的GB300伺服器，並全面導入液冷散熱技術，而台廠代工鏈將繼續拿下首發訂單，包括大瓦數電源供應器廠台達電（2308）、光寶科（2301），以及高速傳輸線製造商鴻呈（6913）、貿聯-KY（3665）、佳必琪（6197）、宏致（3605）、瀚荃（8103）等皆將雨露均霑。

法人表示，儘管各家廠商礙於客戶保密原則，不能提供超過輝達說詞範圍的看法，但從包括緯穎（6669）、技嘉（2376）等後段組裝廠持續擴增產能的情況來看，產業鏈除了第四季的AI伺服器將增加營收貢獻外，明年將更進一步發酵，不過，市場仍應持續關注美國聯準會利率議題與總統大選，以及中東、烏俄戰火等可能影響總體經濟變化的各種因素。

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