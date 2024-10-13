強韌電網穩供電 重電電纜業擴廠增產能

大東電業董事長林志明（右）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕總統賴清德上任推動二次能源轉型，也要求台電穩定供電，強韌電網的「關鍵區」力求在二○二八年完成；國內重電與電纜廠如華城、中興電、大東電業等，將持續擴廠或增加產能，大東董事長林志明更直呼，「只有產能問題、沒有訂單問題」。

強韌電網計畫長達十年，賴總統下令民生關鍵區須加快，優先在二○二八年完成，但因電網系統極度複雜，例如經濟命脈的科學園區電力供應更需要超級穩定，原規劃的電廠直供園區，最快如南科、中科直供都要到二○三二年才能完成。

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台電解釋，變壓器、電纜都有使用壽命年限，但設備更新很難一次換完，而是每年穩定釋出，未來十年電網強韌相關工作將延續下去。

大東訂單滿手 能見度達2027年

即將在明年興櫃轉上市的大東電業滿手訂單，因國內目前僅華榮、大亞、合機與大東等四家業者能達到台電標準，承接三四五KV超高壓電纜的訂單。林志明透露，有部分一六一KV特高壓電纜業者也在申請，但要達到台電標準，需要時間與實績。

他說，大東目前在手訂單金額超過百億元、能見度已達二○二七年，且只擔心產能問題、不擔心訂單問題，大東二年前已向芬蘭下單新設備，預計在今年底試俥投產，產能有望提升一．五倍。

中興電產能滿載 華城加碼擴廠

中興電執行長郭慧娟日前於法說會上也透露，產能已滿載，中興電持續配合台電計畫生產，不會斷料。而明年嘉義廠三座廠房也在整建，但不會一直透過擴廠等資本支出提升產能，已導入自動化焊接與AI報價系統，增加產出效率，估計提升產能十五到二十％。

重電龍頭的華城也不斷優化產線、擴產能，上月底公告加碼擴廠，觀音三廠因廠房面積增大、營建成本增加，預算提高到十一．五億元；華城專注美國市場的台中廠，今年也擴大承租廠房面積以增加產能，待整體產能擴大後，華城四座工廠的年產值將增百億元。

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