中信金吳一揆：未來併購 遵循金管會指示

中信金昨召開股東臨時會，副董事長吳一揆（左）公開表示，未來任何的併購，一定會遵循金管會指示，圖中為董事長顏文隆。（中信金提供）

一次拉高額定資本額900億

〔記者李靚慧／台北報導〕在新光金（2888）搶親大戰中敗陣的中信金（2891），昨日召開股東臨時會，將額定資本額由2300億元提高至3200億元，股東關注中信金的併購計畫，更有股東喊話，要中信金重啟併購新光金，中信副董吳一揆回應，目前沒有併購對象，股東的建議會納入整體考量，更宣示「未來任何的併購，都會遵循金管會的指示」。

除非有意義併購 不隨意擴張股本

吳一揆表示，中信金自2015年後，未曾提高過資本額，但富邦、玉山、開發等金控，近幾年都增加500億元的資本額，新光、台新金控更增加1500億元，這是業界面對未來業務的需求，必須進行規劃。

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吳一揆說，除非是有意義的併購，不會隨意擴張股本，這次將實收資本額一次提高至3200億元，希望為未來10年的業務做準備。

中信金總經理高麗雪會後也再次對媒體說明，中信金有很大的資本需求，各子公司每年自發性成長，都需要金控予以資本強化，加上需符合「大到不能倒」的資本規定，國際評等又有高資本適足率要求，雖然目前沒有特定併購對象，但國內外各種標的，都有「雷達」在市場持續搜尋。

目前無對象 未來看機緣

未來各子公司及金控會如何找尋併購標的？高麗雪表示，中信銀財管動能強，但普及率可以增加，對於有通路或產品或新興支付的對象都可納入考慮，對中小企業較強的標的也可考慮；保險併購方面．因應IFRS17及ICS等國際財會新制要求，需注意對象的資產品質，中信金則希望強化業務員通路，若是資產負債匹配沒太大問題的對象，也會納入考量。

至於金控的併購，高麗雪表示，國內才14家金控，之後又少1家，能否找到合適又有意願的，還要看機緣，但因為目前並無對象，無法預測是否會再採「公開收購」或是合意併購的方式進行。

高麗雪認為，先前主管機關並未明確指示公開收購就是一律用現金，因為法令上原本都是開放的條件，未來中信金不會自我設限，要先有適當對象，再決定以何種方式進行較易達成目標。

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