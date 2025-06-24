路透：中國推「零里程二手車」出口 銷售、成長數據膨風

中國地方政府大力支持「零里程二手車」出口，藉此抬高汽車銷售數據。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕多年以來，中國汽車產業透過政府支持的灰色市場蓬勃發展，抬高了汽車銷量，在國內市場疲軟的情況下，近期中國製造商正在將剛離開生產線的新車進行註冊，然後以「二手車」的名義銷往海外。

根據《路透》查閱的政府文件以及對5家汽車經銷商、貿易商的採訪，這些所謂的「零里程」汽車從未被駕駛過，但他們被出口到俄羅斯、中亞和中東等市場，這使得中國汽車製造商能夠實現成長，並處理掉那些在國內難以銷售的汽車。

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諮詢公司中國汽車洞察（Sino Auto Insights）創辦人涂樂（Tu Le）表示，這是近4年價格戰的結果，各家公司都拼命想搶佔任何可能的銷量。

今年5月，中國汽車製造商長城汽車的老闆公開批評中國境內銷售零里程二手車的情況後，這種做法才引起中國全國的關注。《人民日報》隨後在6月對中國零里程二手車的銷售進行了譴責。作為官媒的《人民日報》指責這些假冒的二手車，在國內價格戰中進一步壓低了價格，並呼籲採取「嚴厲的監管措施」來恢復秩序。

不過，根據《路透》查閱的官媒報導和政府文件，中國地方政府正積極鼓勵出口和銷售零里程二手車。中國地方政府認為，這種做法對於實現北京設定的經濟成長目標而言相當重要。

《路透》發現，中國有20個地方政府，其中包括廣東、四川等主要出口中心，都在公開的政府文件中提到了對零里程二手車出口的支持。政府文件顯示，這些策略包括為零里程二手車出口頒發額外許可證、快速辦理退稅、投資出口基礎設施，以及資助鼓勵零里程二手車出口的交流活動。

零里程二手車出口市場運作的流程如下，新車從生產線上下來後，出口商會直接從汽車製造商或經銷商購買汽車，註冊中國車牌後，立刻登記為二手車，準備運往國外。在這一過程中，汽車製造商會將車輛登記為「已售出車輛」，並記錄收入。

2名中國汽車業高層指出，由於這些出口商購買隨後又出售一輛汽車，交易價值變成新車或二手車的兩倍，因此地方政府大啖這波商機，以快速且人為的方式增強其GDP數據

。這項策略只是中國汽車產業產量超過需求的跡象之一，引發了曠日持久的國內價格戰，連帶出現汽車向海外傾銷的控訴。

這種做法出現在2019年，當時中國允許二手車出口到其他國家，中國汽車流通協會顧問王蒙表示，目前有數千商家為了取得通路資格，將新車冒充成二手車。2024年，中國出口了43.6萬輛二手車，其中預計90％是零里程車。

《路透》發現，中國多達十幾個城市正在推動零里程二手車出口，將其作為策略的一部份或成長計畫的核心。深圳市早在2024年2月，承諾擴大零里程二手車出口，以實現每年出口40萬輛各類汽車的目標。鄰近的城市廣州也在今年稍早宣佈，以建立機制，透過為本地車輛登記分配額外配額來支持和加速零里程汽油車的出口。

作為中國最重要的經濟引擎之一，四川省在10月的一份政策文件中表示，該省將透過推廣阿里巴巴等電商平台，支持打造「零里程二手新能源汽車線上出口生態系統」。

大量貼著「二手」標籤的新車被出口到海外銷售，加劇了人們對中國正在向海外傾銷補貼汽車的擔憂。北京正努力在美國以外尋找出口市場，而美國目前受到關稅的嚴格保有些國家擔心汽車的湧入會擠壓到當地經銷商，並讓消費者感到困惑，因此開始反擊。密切關注中國汽車行業的顧問鄧恩（Michael Dunne）表示，在已有製造商的市場中，我們確實看到了摩擦和緊張。

針對報導，文中提到的所有地方政府都未做出回應；中國國務院和商務部亦未回應。

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