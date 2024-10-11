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促AI創新應用 數發部推動資料治理新法

2024/10/11 05:30

數發部次長葉寧。（數發部提供）數發部次長葉寧。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕高品質的資料是人工智慧（AI）發展的關鍵，數位發展部常務次長葉寧接受本報專訪表示，「資料不像石油用完就沒了，反而越用越有價值」，數發部正規劃「促進資料創新利用發展條例」，希望在不違反個資法、著作權法的前提下，鼓勵資料的創新應用，目前正諮詢專家學者，力拚年底公布草案。

最快年底公布草案

葉寧指出，數發部成立前，包含他在內的籌備小組就規劃了「電子簽章法」、「資通安全管理法」必須與時俱進修法，其中電簽法在今年中三讀通過，而資安法已送交立院審查，另也規劃「電信管理法」修法處理NCC（國家通訊傳播委員會）和數發部的分工。

有些法律的推動則是籌備時沒有料到，主要是這兩年受到高度關注的防詐和AI發展。防詐方面，數發部今年攜手其他部會訂定「打詐專法」，要求Meta、LINE等平台業者落實「廣告實名制」，並配合在二十四小時內移除詐騙廣告，違反規定情節重大者，最高可處一億元罰鍰。

AI方面，由國科會負責起草AI基本法，而確保AI安全、可信賴的工作就由數發部協助，包含建立評測機制和指引，就像食品檢驗一樣，訂出一套方法去驗測語言模型是否合乎安全標準。

此外，數發部也會在年底前，參考歐盟、美國的標準，訂出AI風險分級框架，再交由各部會針對專業領域訂定更細節的風險分級；例如醫療產業中，涉及生物資料的辨識就必須更謹慎處理。

「國家的數位發展不能只有一個部在發展，還有很多跨部會的議題要處理」，葉寧說，行政院有一個跨部會的「數位政策法制協調專案會議」，由三個政務委員主持，聚焦AI、個資保護、資料治理等議題。

不違反著作權法前提 開放資料供商業或公益應用

在這個基礎上，葉寧希望創造可信任的機制，讓民眾願意提供數據進行商業或公益應用，數發部正訂定「促進資料創新利用發展條例」草案，集結已經上路的資料開放、數據公益等機制，再加上其他政府資料治理措施，希望推動我國資料創新和AI發展。

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