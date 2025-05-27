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蘋果為何遭白宮盯上？紐時：庫克「1舉動」激怒川普

2025/05/27 14:24

日前川普警告蘋果公司，其在美國銷售的iPhone 若不是在美國本土製造，可能被課徵至少25%關稅。圖左為蘋果執行長庫克。（資料照，路透）日前川普警告蘋果公司，其在美國銷售的iPhone 若不是在美國本土製造，可能被課徵至少25%關稅。圖左為蘋果執行長庫克。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前美國總統川普出訪中東三國，然而在訪問前夕，白宮鼓勵多家美國公司的執行長和代表隨行，但蘋果卻在此次行程中缺席。外媒爆料，2位知情人士表示，蘋果執行長庫克（Tim Cook）拒絕邀請，此舉似乎惹怒川普，讓庫克從昔日愛將變成白宮打壓對象。

《紐約時報》報導，川普在沙烏地阿拉伯和阿聯訪問期間多次在公開場合點名揶揄庫克。在沙國一次演講中，川普先是暫停講話，對隨行輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳隨行表示讚賞，隨後他話鋒一轉，「我的意思是，庫克不在這裡，而你在這裡。」當時台下就坐的包括OpenAI、花旗集團和半導體公司超微等代表。

川普在抵達卡達後，火藥味更重，川普直言他「和庫克有點小問題」。雖然他肯定蘋果在美投資，但不滿蘋果傳出要在印度建廠。

《紐約時報》提及，川普5月23日在社交媒體上發文，威脅對除了美國以外的任何地方生產的iPhone徵收25%的關稅，令政府內部和蘋果公司高層的很多人措手不及，「這距離庫克遊說並贏得中國組裝的iPhone輸美可暫時豁免145%關稅才一個多月。」

報導表示，對庫克而言，新的關稅威脅是命運的逆轉。8年裡，他從川普最心愛的執行長之一，變成了白宮在商界最大的打擊目標之一。如此巨變足以讓華府和矽谷的內部人士懷疑，這位科技界最能在川普耳邊竊竊私語的人失去地位了嗎？

曾任Google和臉書政策公關主管的魏斯勒（Nu Wexler）分析，庫克與川普「眾所周知的交情」產生了反作用，「這讓蘋果處於不利地位，因為每一個舉動，包括從川普那裡獲得的讓步，都會受到仔細審視。」他說，因為川普「川普不想對蘋果放水，也不想在關稅上妥協，自然更傾向強力打壓」。

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