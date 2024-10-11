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不期待北京財政放大招 高盛：避險基金拋售中股破紀錄

2024/10/11 05:30

高盛最新報告指出，中國十一長假結束後，中國發改委並未公布新刺激措施，市場大失所望，四分之三的避險基金拋售創紀錄的中國股票。（路透檔案照）高盛最新報告指出，中國十一長假結束後，中國發改委並未公布新刺激措施，市場大失所望，四分之三的避險基金拋售創紀錄的中國股票。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，高盛發布報告指出，由於中國國家發展改革委員會（NDRC）在十一國慶「黃金週」結束後隔日的記者會上未公布新刺激措施，引發市場大失所望，避險基金拋售創紀錄的中國股票。週四（十日）中國股市震盪收高，投資人等待中國財政部週六早上舉行的記者會是否公布挽救經濟的「財政大招」。

高盛：結算多頭部位 空頭部位更大增

高盛表示：「避險基金不僅結算多頭部位，也增加空頭部位，賣多（long sell）的量比賣空（short sell）的量多一倍。」

NDRC日前召開的記者會主要重述近期推出的經濟政策，並未公布新刺激措施，令市場大失所望，促使避險基金拋售創紀錄的中國股票，八日中港股市波動劇烈。

滬深三○○指數八日開盤大漲十一％，收盤漲幅縮減至五．九％，當日香港恆生指數收盤更重挫九．四％。高盛表示，四分之三的避險基金拋售Ａ股，其餘則是香港上市的股票。

熱錢拋售中國股票，與中國國內對股市越來越樂觀截然不同，因北京當局近期推出一系列拉抬經濟刺激措施。中國人民銀行十日再宣布，將創設「證券、基金、保險公司互換便利」（SFISF），首期操作規模五千億人民幣，視情況可進一步擴大規模，以鼓勵上述機構利用中國人行資金買股票。十日滬深三○○指數盤中一度下跌一．一％，受此消息影響，收盤上漲一．一％。

針對中國財政部週六舉行的記者會是否有「財政大招」，有分析師認為不應期待過高，當前首要工作是執行現有的積極財政政策，加快財政支出進度，並考慮增發國債或者是特別債，但即使公布了增發國債等政策，具體規模也須等到十月下旬全國人大常委會審批後才會公布。

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