台積電9月營收創次高 Q3營收超越財測高標

超越財測！台積電Q3營收7597.39億元、年增近4成。 （記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨公布9月營收2518.73億元，月增0.4%、年增39.6%，創單月營收歷史次高；第3季營收7597.39億元，季增12.8%、年增38.96%，超越財測高標7540億元，創單季歷史新高。

Q3營收7597.39億元 年增近4成

台積電今年前3季累計營收為2兆258億元，較去年同期增加31.9%，創同期新高，並已接近去年全年營收2.16兆元。台積電預計10月17日舉行線上法說會，公布第3季獲利與第4季營運展望，法人預估，先進製程與先進封裝供不應求，可望帶動台積電第4季營收季增近10%，續創新高可期。

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法人預估 續創新高可期

台積電受惠蘋果新手機晶片拉貨強勁、加上非蘋陣營智慧型手機也出貨，AI（人工智慧）晶片需求熱，帶動3奈米、5奈米先進製程與先進封裝產能供不應求，7、8、9月營收都各達2500億元以上的高檔水準，推升第3季營收超過預期。

台積電先前法說會預估第3季合併營收約224億至232億美元，中間值季增9.5%，以32.5元兌1美元計算，估營收將為新台幣7280億到7540億元，昨公布營收超過高標。

台積電並預估今年全年營收以美元計算將年成長24％至26％，相較今年全球不計記憶體的半導體產業產值年成長約10%，台積電成長相對強勁，法人預估台積電全年營收可望較預期為佳。台積電昨收盤價為1020元、上漲10元，外資擴大買超1.46萬張。

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