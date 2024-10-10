晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台積電9月營收創次高 Q3營收超越財測高標

2024/10/10 05:30

超越財測！台積電Q3營收7597.39億元、年增近4成。 （記者洪友芳攝）超越財測！台積電Q3營收7597.39億元、年增近4成。 （記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨公布9月營收2518.73億元，月增0.4%、年增39.6%，創單月營收歷史次高；第3季營收7597.39億元，季增12.8%、年增38.96%，超越財測高標7540億元，創單季歷史新高。

Q3營收7597.39億元 年增近4成

台積電今年前3季累計營收為2兆258億元，較去年同期增加31.9%，創同期新高，並已接近去年全年營收2.16兆元。台積電預計10月17日舉行線上法說會，公布第3季獲利與第4季營運展望，法人預估，先進製程與先進封裝供不應求，可望帶動台積電第4季營收季增近10%，續創新高可期。

法人預估 續創新高可期

台積電受惠蘋果新手機晶片拉貨強勁、加上非蘋陣營智慧型手機也出貨，AI（人工智慧）晶片需求熱，帶動3奈米、5奈米先進製程與先進封裝產能供不應求，7、8、9月營收都各達2500億元以上的高檔水準，推升第3季營收超過預期。

台積電先前法說會預估第3季合併營收約224億至232億美元，中間值季增9.5%，以32.5元兌1美元計算，估營收將為新台幣7280億到7540億元，昨公布營收超過高標。

台積電並預估今年全年營收以美元計算將年成長24％至26％，相較今年全球不計記憶體的半導體產業產值年成長約10%，台積電成長相對強勁，法人預估台積電全年營收可望較預期為佳。台積電昨收盤價為1020元、上漲10元，外資擴大買超1.46萬張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財