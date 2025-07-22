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LTN經濟通》二戰英雄車款 還是栽在中國市場？

2025/07/22 07:01

Jeep啟動改革開發之路，北美、歐洲大力推展全電車。（美聯）Jeep啟動改革開發之路，北美、歐洲大力推展全電車。（美聯）

中國銷量2017年高峰22萬輛 2023歸零  

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕廣汽菲克（GAC-FCA）近日正式破產，這曾是Jeep深耕中國的重要基地，如今走入歷史，十年的中外合資正式終結。據報導，Stellantis早在2022年就停止在中國生產Jeep，僅以進口方式銷售，之後轉與零跑汽車成立合資公司，進軍中國電動車市場，反映產業權力平衡的變化。

分析師指出，廣汽與Fiat Chrysler（現 Stellantis）於2010年合資成立公司，而Jeep曾在2017年達到銷售高峰，年銷量突破22萬輛，當時甚至喊出「中國成為全球第二大市場」的口號。但風光不再，2022年全年銷量暴跌至不足2萬輛，2023年幾近歸零。

專家指出，Jeep在中國的銷量直線下滑，除了漏油、變速箱異常等問題，還有售後服務不佳的負面效應，在競爭激烈的中國SUV市場中難以與豐田、本田、比亞迪等強敵抗衡，導致了Jeep本從信心滿滿地挺進中國市場，到後來卻黯然離場，這失利也讓該集團在全球化戰略布局中受重挫。

但最致命的是，Jeep的品牌溝通與形象定位嚴重失焦，這導致中國年輕一代車主認為，Jeep既不夠「豪華」、也不夠「科技」，反而成為一個模糊、不具吸引力的存在。而Jeep所代表的美式越野文化，在中國這個以城市通勤為主的市場中，也難以落地。

從財務面看，Stellantis於2022年承認，中國市場造成的資產減損約為2億歐元，而Jeep在中國的整體毛利率長年低於集團平均。分析師指出，Jeep失去了全球最大汽車市場的重要據點，不得不將重心調回美國與歐洲市場。

Jeep的起源歷史，可追溯至二戰時期。（法新社）Jeep的起源歷史，可追溯至二戰時期。（法新社）

二戰時生產 第一款四輪驅動車

Jeep的品牌價值，很大一部分來自其無可取代的歷史淵源。自1941年二戰時期，因美國軍方需要一款輕型全地形偵察車，由 Willys-Overland（威利斯-奧夫蘭）和福特（Ford）製造，威利吉普車「Willys MB」即是Jeep的前身。

這款車於1941年至1945年間為美國軍隊生產，共超過64萬輛軍車服役於各戰場，也成為盟軍在諾曼地登陸行動中的象徵之一。作為第一款四輪驅動車，它被廣泛用於各種任務，從運輸士兵到作為武裝載具。

據報導，二戰結束後，Willys公司迅速將軍用車民用化，推出了CJ系列，Jeep自此走入尋常百姓家。不過，爾後Jeep被多次轉手，從Willys到Kaiser及AMC（American Motors Corporation）。直到1987年，克萊斯勒（Chrysler）收購了AMC（American Motors Corporation）後，才獲得Jeep品牌。

業內人士指出，「可以合法上路的坦克」形象，使 Jeep在美國本土累積了極高的品牌忠誠度，許多收藏家將其列為珍品，視為一種生活方式與價值象徵。Wrangler車主之間有自己的「Jeep Wave」打招呼文化，各地也舉辦 Jeep Jamboree越野活動，形成獨特社群文化。

專家指出，吉普車的名字有多種解釋，可能是來自於GP（通用）的縮寫，也可能是來自軍方用語「G.P.（General Purpose vehicle）」，口語化變成 Jeep。

福特推出Bronco大受市場歡迎，令Jeep面臨北美基本盤保衛戰。（法新社）福特推出Bronco大受市場歡迎，令Jeep面臨北美基本盤保衛戰。（法新社）

Ford與Rivian正面威脅 北美基本盤面臨保衛戰

當90年代開始，SUV逐漸被城市家庭所接受，Jeep的Grand Cherokee、Cherokee、Wrangler等車型大獲成功，不僅在全球SUV品牌、在北美市場，被視為「越野王者」，代表著越野自由、美式探險精神。

據Carscoops稱，與2023年的64萬2924輛銷量相比下降了9%，這也標誌著該品牌銷售連續第六年下滑。

2023年，Jeep在美國市場銷售約64.1萬輛，約佔全球銷量約70%，2024年更減至58萬7725輛，。但值得注意的是，這一數字比2020年高峰約92萬輛，已大幅下滑。主要原因之一，就是Ford Bronco的強勢回歸，以及電動越野車Rivian R1S的襲擊，與品質調查落後。

分析師指出，Ford Bronco重返市場後，掀起話題熱潮。市場認為，其外型與性能上挑戰Wrangler，更成功融合了復古情懷與現代科技，使其成為新世代越野車的代表之一。再來，電動車新創如Rivian推出R1S，以「安靜越野」與高科技感，切入了Jeep所擅長的冒險路線。

此外，美國市場對車輛舒適性與科技配置的要求也在不斷上升。儘管Jeep在近年推出了Grand Cherokee 4xe 插電混合版來呼應節能與性能，但整體更新速度仍落後於市場期待。根據J.D. Power品質調查，Jeep在可靠性指數上長期落後，也成為消費者遲疑的原因。

廣汽菲克（GAC-FCA）正式破產，標誌 Jeep 在中國十年合資的終結。（擷取自中國社群平台）廣汽菲克（GAC-FCA）正式破產，標誌 Jeep 在中國十年合資的終結。（擷取自中國社群平台）

Stellantis集團品牌眾多 內部資源受限 

Jeep自1987年併入Chrysler，而後隨著Fiat集團又併入PSA，最終在2021年成為 Stellantis集團的一員。Stellantis 擁有多達14個品牌，從Peugeot、Opel、Fiat到Maserati，涵蓋從平價到豪華各級市場。

在這樣的龐大品牌矩陣中，Jeep身處微妙位置，其不是最豪華的（Maserati ）、也不是最具電動優勢（Peugeot與Fiat電動產品線更成熟）、更不是銷量最高的（Ram、Peugeot）等都有規模優勢）。業內人士指出，這樣的結果就是，雖然Jeep擁有經典品牌，但在資源分配上未必能得到優先照顧。

分析師指出，Stellantis內部策略偏歐洲品牌線發展，讓Jeep「以美國市場為核心」的品牌在決策結構中顯得邊緣。據報導，為擴展在北美的影響力，Jeep預計在2030年將全面電動化旗下車系，其中歐洲銷售也將是100%全電動技術，北美洲則佔50%。預計今年底，也將分別在北美洲和歐洲推出4款全電動越野車。

專家指出，Jeep推出的電動車的時程較晚、曝光有限，也顯示了其電動化進程與資源支援分配。據《路透》先前引述分析，預估Jeep約占Stellantis全球銷量的15%。分析師推估，2024年Jeep品牌貢獻 EBIT（稅前息前利潤）約為9億歐元，但主要來自北美市場的中高階車型。

專家認為，Jeep的品牌精神雖強，但這類產品的研發與組裝成本高，導致Jeep獲利結構對單一車款高度依賴，例如Wrangler與Grand Cherokee。因此，倘若Jeep無法在集團內部重獲明確的定位與資源投注，即便擁有豐富歷史與熱愛社群，也可能逐步退居「文化遺產」角色，而非活躍市場競爭者，這是Jeep在新時代，必須調整的關鍵課題。

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