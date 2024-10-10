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ONE KGI 凱基金控全方位服務

2024/10/10 05:30

凱基金控正式更名，董事長王銘陽（中）、副董事長沈榮津（左五）、總經理楊文鈞（右五）攜手子公司發揮ONE KGI的精神，以全方位金融服務，成為客戶的最佳後盾。（凱基金控提供）凱基金控正式更名，董事長王銘陽（中）、副董事長沈榮津（左五）、總經理楊文鈞（右五）攜手子公司發揮ONE KGI的精神，以全方位金融服務，成為客戶的最佳後盾。（凱基金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕擁抱心起點，開啟新未來！凱基金控（中華開發金控）昨舉辦更名記者會，除了宣布本月九日起股票名稱正式更名為凱基金控外，集團旗下子公司也將發揮ONE KGI精神，成為客戶累積財富並實踐人生夢想的最佳後盾。

凱基金控自成立以來，始終秉持與台灣產業共同成長的使命，並由台灣第一家專注「直接投資」與「企業融資」的工業銀行，逐步發展成為現在擁有壽險、銀行、證券、投信、私募股權五大完整引擎的全方位金融集團。為了集團品牌一致性，進而打造「ONE KGI」的集團策略，凱基金控更名後，結合凱基人壽、凱基銀行、凱基證券及凱基投信，未來客戶到凱基的每個據點，都可獲得全方位的金融服務。位居大中華區產業投資領導地位的子公司中華開發資本，由於主要為法人客戶，將沿用現有品牌名稱，傳承「中華開發」六十五年來與產業共同成長的使命，持續為經濟發展貢獻力量。

凱基金控昨公布上月自結財務數據，九月自結稅後獲利二十二．二四億元，今年前三季稅後獲利二九一．四億元，年增六十六％，每股盈餘一．七一元。各子公司持續維持穩健獲利表現，凱基人壽第三季初年度保費收入較前一季度增加近四成，九月稅後獲利十一．○二億元，前三季稅後獲利二○一．二三億元，年增七十八％。

凱基證券九月稅後獲利九．二三億元，前三季年度稅後獲利八十一．二七億元，年增五十一％。凱基銀行九月稅後獲利四．三一億元，今年前三季稅後獲利四十三．○九億元。

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