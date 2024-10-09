AI伺服器助攻 廣達、英業達營收創高

英業達9月營收562.54億元，月增8.1%、年增18.4%，創下歷史單月新高紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）GB200伺服器即將於12月出貨，但HGX系列產品鋒芒未減，市場需求持續強勁，推升基板供應商緯創（3231）、主板龍頭廠英業達（2356）、高階組裝廠廣達（2382）第3季營收皆寫下歷史單季新猷，且受惠於AI業務暢旺，相關廠商全年營收不排除登上歷年巔峰。

廣達9月營收1551億元，月增6.8%、年增57.9%，為歷史單月新高表現。（資料照）

廣達創三高 緯創單季新高

廣達9月營收1551億元，月增6.8%、年增57%，第3季營收4245.49億元，分別創下史上最強單月、單季紀錄，累計今年前9月營收達9934.42億元，年增24%，同寫歷史新猷，廣達預期第3季非PC產品的營業額將超越整體營收的7成，且AI伺服器將貢獻整體雲端業務5成以上業績，全年成長3位數百分比，合併毛利率繼續維持高檔。

請繼續往下閱讀...

緯創9月營收969.04億元，年增24%，創單月歷史次高，第三季營收2729.14億元，為歷史單季新高，累計今年前9月營收為7520.74億元，年增18%，寫下歷史同期新猷，預期GB200運算板第四季出貨後，可望助攻合併毛利率向上提升，新竹AI智慧園區年底至明年初投產，AI伺服器營收逐季雙位數百分比成長，全年將較去年成長3位數百分比。

英業達最強單月 Q3業績登頂

英業達9月營收562.54億元，年增18%，為單月歷史新高，第3季營收1638.15億元，創歷史單季新高，累計今年前9月營收4484.8億元，年增16%，同寫歷史新猷；英業達表示，由於傳統季節性因素，加上多家客戶提前鋪貨，以及輝達（NVIDIA）GB200量產時機點在明年首季，第3季業績已達全年巔峰，預估第4季營收將略為季減個位數百分比，全年整體伺服器營業額可望成長雙位數百分比。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法