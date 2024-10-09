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聯名卡下個戰場 家樂福、微風卡先後到期

2024/10/09 05:30

聯邦銀「微風聯名卡」合約將至明年一月底期滿，聯邦銀行目前正與微風廣場洽談續約。（資料照，聯邦銀行提供）聯邦銀「微風聯名卡」合約將至明年一月底期滿，聯邦銀行目前正與微風廣場洽談續約。（資料照，聯邦銀行提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國內信用卡市場自去年以來，歷經Costco好市多聯名卡易主、SOGO聯名卡由中國信託銀行發行後，「下一個戰場」將是發卡量五十萬卡、明年一月合約期滿的「微風聯名卡」，以及合約早已到期，卻因併購不斷延期的「家樂福聯名卡」。

玉山銀行發行的「家樂福聯名卡」，號稱擁有高達一八○萬卡，但自去年以來，因合約已到期，家樂福又被統一企業併購，市場盛傳新的聯名卡合約，需由統一企業點頭，預期最終恐被欠缺「量販超市」商品的中信銀行搶下。

中信銀搶進家樂福卡黑馬

中信銀行與統一集團擁有深厚的合作默契，雙方合作可追溯自「萬通銀行」年代，且中信銀行目前全台七四○○台ATM，就有高達六○○○台設置於統一超商，不但是中信銀行的金雞母，也為統一超商帶來穩定的客群。

近年來一口氣痛失Costco好市多卡及SOGO卡的國泰世華銀行，外傳也有意爭取家樂福卡；雖然日前對外表達「歡迎洽談」態度，但金融業者預期，國泰世華積極經營一人、一APP、一卡（CUBE卡）的策略，未必願砸大錢搶家樂福卡。

至於由聯邦銀行發行的「微風聯名卡」，自微風廣場開幕、二○○一年起雙方就合作迄今，已長達二十三年，可說擁有互相扶持、一同成長的革命情感。聯邦銀「微風聯名卡」發卡量逾五十萬卡，合約將至明年一月底期滿，聯邦銀行目前正與微風廣場洽談續約，外傳微風廣場也有意更換合作對象。

聯邦銀爭取與微風續約

對此，聯邦銀行表示，微風聯名卡的業務爭取者眾，聯邦銀行與微風廣場在過去二十多年合作聯名卡業務，也一同成長，目前聯邦銀行正積極、努力地爭取續約。

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