特斯拉自掘墳墓？彭博：昔日啟發者如今淪為獵物

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）在中國銷售低迷。（示意圖，法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕目前特斯拉公司（Tesla）最受關注的新聞，莫過於其執行長馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普（Donald Trump）公開決裂。但外媒指出，其真正重要的故事，發生在遙遠的中國，這個特斯拉曾經稱霸的戰場，如今成為其最大夢魘，中國本土對手比亞迪、小米火力全開，正聯手把特斯拉一步步逼向邊緣。

《彭博》報導，根據中國乘用車協會的數據顯示，特斯拉上海工廠在5月的出貨量較去年同期下降了15%。這是特斯拉全球最大電動車工廠，約占其全球產能的40%，但意味著該廠已連續8個月產量下滑。這種趨勢對特斯拉來說並非好事，根據英國研究機構New AutoMotive的統計，截至今年4月，特斯拉在中國純電動車（BEV）市場的市佔率已在4年間減少了一半以上。

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報導指出，這與特斯拉在加州和歐洲等其他重要市場的電動車銷售低迷不同，中國市場的下滑與馬斯克的政治立場無關。特斯拉在中國的聲譽依然很高，被視為徹底改變中國汽車產業品質和規模的重要催化劑。報導認為，只是「催化劑」這個詞不太貼切，因為催化劑的魅力在於它們能夠引發變革，但不會在過程中被消耗殆盡。在這種情況下，更準確地說，應該稱特斯拉為「反應物」，因為它激勵起來的中國本土電動車產業，如今正將它一口一口地吞噬。

根據高盛（Goldman Sachs）彙整的數據，今年迄今，特斯拉在中國電動車市場的市佔率約為10%；若納入插電式混合動力車等「新能源車」（NEV），這一比例更下降至僅5.8%。比亞迪（BYD）等競爭對手在中國新能源車市場的市佔率約達27%，無論在外型、續航力還是駕駛輔助系統方面，都展現出過去屬於特斯拉的創新魅力，而且價格更低。連小米（Xiaomi）也正在推出YU7，其科技感十足、支援快速充電的電動SUV，外型酷似保時捷或法拉利，更可被視為鎖定 Model Y 的「導彈」。

隨著第二季即將結束，中國和歐洲的銷售數據預示又是一份疲弱的財報，也難怪輿論焦點已被種種其他話題所掩蓋。馬斯克解散了特斯拉的公關團隊，過去常強烈批媒體為「宣傳機器」，但最近卻頻頻主動進入媒體風口浪尖，甚至自製新的政治話題。

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