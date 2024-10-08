工研院綠能論壇 秀光電模組新技術

工業技術研究院昨舉辦綠能國際論壇，現場也展示一系列的太陽光電創新技術。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕淨零碳排的達標過程，太陽光電扮演關鍵角色，但台灣幅員不大，在應用上，提升轉換效率與減少建置面積更顯重要；工業技術研究院昨舉辦綠能國際論壇，成果展中展示的可撓式矽晶TOPCon（穿隧氧化鈍化接觸）模組、鈣鈦礦Ｘ光閃爍體等，都有相關的創新突破，備受矚目。

國際論壇在台南歸仁區的沙崙綠能科技示範場域舉行，邀請太陽能光電協會產業界代表及日本、荷蘭等專家、學者進行議題交流分享，聚焦新世代太陽光電、前瞻光電材料與電網管理等，並展現研發成果。

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工研院綠能與環境研究所長王漢英說，台灣正處在光電產業蓬勃發展的關鍵時刻，目前開發的TOPCon光電轉換率深具國際競爭力，並已商業化生產，可撓式光電模組更可貼附於建築物外牆，解決國內土地資源緊張的問題；沙崙場域也育成系列前瞻技術，進入試量產階段，將助力未來商業推動及海外市場擴展，進一步促進業界對綠能的投資與國際合作。

成果發表中，突破地形限制的「可撓式矽晶TOPCon模組」，相比傳統PERC電池，低照度或高溫氣候下的發電量衰減率更低，還可減少十％以上的用地面積，很適合台灣。

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