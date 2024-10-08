晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

工研院綠能論壇 秀光電模組新技術

2024/10/08 05:30

工業技術研究院昨舉辦綠能國際論壇，現場也展示一系列的太陽光電創新技術。（記者吳俊鋒攝）工業技術研究院昨舉辦綠能國際論壇，現場也展示一系列的太陽光電創新技術。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕淨零碳排的達標過程，太陽光電扮演關鍵角色，但台灣幅員不大，在應用上，提升轉換效率與減少建置面積更顯重要；工業技術研究院昨舉辦綠能國際論壇，成果展中展示的可撓式矽晶TOPCon（穿隧氧化鈍化接觸）模組、鈣鈦礦Ｘ光閃爍體等，都有相關的創新突破，備受矚目。

國際論壇在台南歸仁區的沙崙綠能科技示範場域舉行，邀請太陽能光電協會產業界代表及日本、荷蘭等專家、學者進行議題交流分享，聚焦新世代太陽光電、前瞻光電材料與電網管理等，並展現研發成果。

工研院綠能與環境研究所長王漢英說，台灣正處在光電產業蓬勃發展的關鍵時刻，目前開發的TOPCon光電轉換率深具國際競爭力，並已商業化生產，可撓式光電模組更可貼附於建築物外牆，解決國內土地資源緊張的問題；沙崙場域也育成系列前瞻技術，進入試量產階段，將助力未來商業推動及海外市場擴展，進一步促進業界對綠能的投資與國際合作。

成果發表中，突破地形限制的「可撓式矽晶TOPCon模組」，相比傳統PERC電池，低照度或高溫氣候下的發電量衰減率更低，還可減少十％以上的用地面積，很適合台灣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財