碳費敲定3費率 最優每噸50元

環境部昨召開第六次碳費費率審議會，建議一般費率每噸300元、優惠費率A每噸50元、優惠費率B每噸100元。（記者陳嘉怡攝）

一般費率300 達減量目標AB優惠價為50、100元 後年起收費

〔記者陳嘉怡／台北報導〕碳費價格出爐！環境部昨召開第六次碳費費率審議會，建議一般費率每噸三百元；若企業提出自主減量計畫、達成分別的指定減量目標，優惠費率Ａ每噸五十元、優惠費率Ｂ每噸一百元。環境部表示，會儘速完成碳費費率預告，明年一月一日起徵、後年五月開始收費。

環境部政務次長施文真表示，經過六次碳費審議會討論，委員針對我國溫室氣體減量現況、國際碳稅費制度與價格水準，不同碳費費率對於我國總體經濟、物價水準及對個別產業衝擊等因素綜合考量，建議明年碳費一般費率每噸三百元。若提出自主減量計畫，達成較嚴格的「行業別指定削減率」可享優惠費率Ａ每噸五十元；若是達成技術標竿指定削減率，則可享優惠費率Ｂ每噸一百元。

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環境部氣候變遷署長蔡玲儀說明，依照二○二二年的碳盤查結果，推估碳費收費對象共計二八一家公司的五百廠，其中有一四一家上市櫃公司；收費對象的溫室氣體排放量約一五五百萬公噸二氧化碳當量，約占全國總排放量的五十四％。徵收對象明年五月底前須試申報碳費（但不繳費），六月卅日前申請自主減量計畫；二○二六年五月底前依明年的排放量及適用優惠費率繳費。

若採減碳 首年碳費估收60億

根據環境部統計，全台有台塑石化、中鋼等四家事業排放源年碳排量一千萬噸以上；年碳排量以五萬至十萬噸共一八三廠最多，其次為十萬至一百萬噸共一七八廠。環境部估算，若所有排碳大戶都不提自主減量計畫，以每噸一般費率三百元估算，年碳排量達一千萬噸的事業排放源，一年要繳近卅億元的碳費；年碳排量十萬噸的排放源，則要繳二二五○萬元碳費。但若所有廠商都提出自主減量計畫，並採取較容易達成的減碳目標，以優惠費率Ｂ的一百元估算，預估二○二六年起每年碳費收入約六十億元。

施文真強調，對碳費徵收對象而言，要取得優惠費率，必須先付出減碳成本，因此不能單看政府收到多少碳費，就斷定碳費的減碳效果；對照其他國家的碳定價，並未規定要執行自主減量計畫才能取得優惠，「我們的制度是有條件的優惠」。

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