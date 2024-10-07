颱風洪水險投保低 99％泡水車沒得賠

根據產險業估算，近兩年颱風洪水險的投保率僅占車體險二％上下，因天災導致的損失，九十九％的車主並無保險保障。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕今年七月凱米颱風來襲，造成中南部嚴重淹水，許多車主愛車慘變「泡水車」；此次山陀兒颱風也有不少車主成為受災戶。產險業者指出，每次風災後，颱風洪水險投保件數都會短暫增加，但整體投保率仍僅約二％，多數車主都自認可「趨吉避凶」，因此在風災中受損的車輛，九十九％的損失都得自行承擔。

颱風洪水險屬於附約條款，車主必須先投保甲、乙、丙式車體險後才可附加，產品正式名稱為「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，被保險汽車若因前述原因致毀損滅失，將可獲得理賠。

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近年則有產險公司推出「汽車天災事故損失補償保險」，屬於主約形式；天災的定義包含颱風、龍捲風、地震、海嘯、冰雹、洪水及土石流。

產險業者指出，一般車主多會在新車階段投保車體險，當車子逐漸老舊，甚至只投保強制險及第三人責任險，沒有投保車體險，就無法附加颱風洪水險，且颱風洪水險一年保費至少二、三千元，多數車主認為，只要自己多留意，就不怕車子被淹。

根據產險業估算，近兩年颱風洪水險的投保率僅占車體險二％上下，颱風過後投保案件短期會增加一些，但整體而言，因天災導致的損失，九十九％的車主並無保險保障。

產險業者提醒，無論投保「颱風洪水險」或「汽車天災險」，各家條款仍略有不同，投保前須留意理賠條件、範圍、不保事項，以免屆時仍無法獲得理賠。

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