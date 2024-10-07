〈財經週報-熱門族群〉輝達伺服器出貨助攻 下游電子代工長多

雖然外資9月大幅賣超電子代工廠，但業者營運基本面持續成長，仍屬於短空長多格局。 （資料照）

記者方韋傑／專題報導

時序進入第四季，電子產業鏈除了AI PC題材備受市場矚目外，將於11月導入量產前置階段的輝達（NVIDIA）GB200伺服器也排定12月開始出貨，儘管外資9月大幅賣超廣達（2382）、英業達（2356）、鴻海（2317）等重要代工廠。但法人認為，由於業者營運基本面持續成長，仍屬於短空長多格局。

觀察第三季底，AI科技類股儼然成為外資殺盤重心，電子五哥中僅和碩（4938）、仁寶（2324）股價在9月微幅收漲，廣達9月股價下跌1.49%，緯創（3231）收跌0.49%，英業達重挫5.48%；從前2年的股價變化趨勢來看，電子五哥10月仍將跌多漲少，要等到11月發布第三季財報時才會開始反轉向上。

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目前各家業者普遍認為，由於AI PC現階段尚未將人工智慧技術發揮到極致，且邊緣端運算技術正在快速發展，加上規格更佳的輝達RTX50系列顯卡尚未問世，儘管今年全球PC出貨可望小量成長，但AI PC仍不足以支撐大局，預估明年才會出現明顯的銷售動能，進而提升整體市場滲透率。

在AI伺服器方面，包括鴻海在內等業者多次重申，今年在輝達H系列伺服器出貨邁向高峰的助攻下，已能顯著挹注下半年的營運表現，Blackwell系列伺服器會在明年首季開始放量，確切出貨量則與台積電（2330）產能有密切關係，由於連接器、連接線、電源、零組件等供應商皆已枕戈待旦，只要產品符合客戶需求，且上游晶片料況順暢，下游組裝不會有太大問題。

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