碳費最終審議會7日登場 工總︰台版CBAM未同步 碳費不宜過高

工總理事長潘俊榮。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者高嘉和／台北報導〕環境部八月底正式公告碳費相關的三項子法，起徵費率預計將在十月七日的最後一場費率審議會出爐。工業總會昨提出建議，強調目前碳費規劃並沒有與台版CBAM同步，已經造成產業不公平競爭，我國碳費費率應參考主要貿易競爭國的實際碳價負擔，應該對標韓國（一般每噸二○○元、優惠每噸六元），才能確保產業在保持國際競爭力下，持續推動淨零轉型。

費率應對標主要對手韓國

工總強調，目前碳費規劃並沒有與台版CBAM（碳邊境調整機制）同步，已經造成產業不公平競爭，加上各產業對碳費的負擔能力差異頗大，且景氣循環及產業執行減量措施需成本投入，應讓企業將資金留作低碳轉型投資，碳費費率不應過高。

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工總指出，國內產業如石化、鋼鐵、面板、紡織等，這幾年狀況不好，整體製造業若不計半導體的話，毛利率不到五％，其中石化業更受ECFA早收、中國傾銷等影響，營利為負值，研訂費率必須將產業負擔能力納入考量。

工總主張，歐洲國家及新加坡的產業結構及消費水準與我國不同，且並非競爭關係，不適合直接比較，建議制度設計對標韓國、日本。韓國二○二一年的名目價格約四三九元，但高碳洩漏風險產業享有一○○％免費核配，非高碳洩漏風險產業也有九十％免費核配，實質成本才五．七元，我國即便優惠費率訂在七十五元，也接近韓國的十五倍。

另日本碳稅名目費率雖約六十四．七元，但只對燃料收取，對於原料用途的煤（如鋼鐵業的冶金用煤），或水泥石灰石加熱產生的CO2等製程排放，是不用付碳稅的，實際更低。

工總建議，韓國產業結構與我國相近，理應對標韓國，才能確保產業在保持國際競爭力下，持續推動淨零轉型；且優惠費率與一般費率逐步拉大差距才有減碳誘因，減碳需要錢，與碳費是雙重負擔，優惠費率的目的應該是鼓勵願意努力減碳的產業把錢投入減碳，不努力減碳就需付出代價而繳交一般費率。

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