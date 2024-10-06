〈財經週報-成衣產業〉引AI調節溫度 聚陽為消費市場添新衣

海外研發團隊打造AI智慧衣，未來可望成為消費市場新商機。圖為一家商場展售衣服。 （記者方韋傑攝）

記者方韋傑／專題報導

目前時尚產業仍著重服飾布料的機能性，以達到隔熱、排汗等效果。不過，已有海外研發團隊運用AI演算法打造智慧軟體，並進一步導入機器人服裝，能主動偵測使用者所處環境，自動調節服裝內的溫度，初步瞄準企業級（B2B）、工業市場，未來可望成為消費市場（B2C）新商機。

紡拓會指出，香港理工大學時裝及紡織學院現已研發智慧軟體機器人服裝，打破傳統防護服有限的隔熱效果，在極端高溫環境下，藉由嵌入布料之間、使用熱敏材料製作的軟性致動器，強化對於環境溫度變化的感知能力，讓衣物透過自動膨脹、收縮調節或阻絕熱量傳導，市場初步鎖定長時間曝露在高溫環境中的工廠從業人員，也可用於消防勤務。

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聚陽AI智慧演算法 服裝透過網路與生活連結

值得一提的是，當海外仍停留在研發階段，國內成衣大廠聚陽（1477）已有AI智慧衣出貨實績。聚陽營運團隊表示，旗下智慧紡織科技品牌WIIM專注於電子融合紡織的科技解決方案，打造可搭配客製化軟體與管理平台的「智冷衣系統」，採用AI智慧演算法，結合異材質模組整合技術、彈性織物導體、印刷型導電材料，即時精準獲取使用者的生理數據，進而調節溫度，讓服裝透過網路與生活形成緊密連結。

聚陽AI智慧衣除了鎖定B2B訂單外，有鑑於近年來全球暖化現象加劇，夏季戶外溫度異常炎熱，不少民眾長時間處於高溫，可能發生心血管或呼吸系統問題，甚至引起熱衰竭反應，因此同步聚焦B2C商機；而在寒冷的冬季到來時，聚陽也運用相同技術，向市場供應通過安規認證的智慧發熱衣系統，進一步擴大創新科技服務與商業模式，提升產品附加價值。

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