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央行拋匯阻貶 9月外匯存底意外降

2024/10/05 05:30

央行九月進場拋匯阻貶，導致外匯存底減少十一．二九億美元。（示意圖，中央社資料照）央行九月進場拋匯阻貶，導致外匯存底減少十一．二九億美元。（示意圖，中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨公布九月外匯存底意外降至五七七九．二九億美元，主因是有幾個交易日新台幣波動幅度大，央行進場拋匯、導致外匯存底減少十一．二九億美元；因印度外匯存底連二月上升，台灣在全球主要國家外匯存底被印度超車，從第四掉到第五。

央行外匯局局長蔡烱民表示，影響外匯存底變動因素，除了孳息是正面貢獻外，九月美元下跌，非美貨幣中除加幣之外，歐元升值○．七七％、英鎊升值一．六九％、澳幣升值一．八四％、日圓升值一．六四％、人民幣升值一．三三％，外幣資產轉換成美元增加也是加項。

不過，九月外資在台股集中市場賣超九五○億台幣，連同股利、盈餘匯出共約六十億美元，儘管新台幣在九月升值一．○九％，但有幾個交易日新台幣波動較大，央行進場拋匯阻貶，因調節金額大於外匯存底孳息及匯率變動，導致九月外匯存底終止創新高，月減十一．二九億美元。

美元走強 台幣昨一度重貶逾2角

另連放兩天颱風假後，新台幣昨日盤中一度重貶逾兩角，貶勢劇烈。蔡烱民說，台灣匯市休市期間美元走強，美債殖利率升至三．八％，市場應該是對主要國家貨幣政策調整做修正，尤其是原本大家認為聯準會（Fed）今年降息幅度會大於四碼，但聯準會主席鮑爾卻強調不會加速降息；亦即美國經濟若沒有太大變化，美國到年底應該只會再降息兩碼，十一月、十二月各降一碼。

根據央行統計，全球前三大外匯存底國家分別是中國的三兆二八八二億美元、第二是日本的一兆八二六億美元、第三是瑞士的八一六七億美元，台灣原本排名第四，八月被印度超車後，九月續維持在全球第五，印度九月外匯存底增六十七億美元、至六○五七億美元。

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