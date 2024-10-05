台灣首個海洋波浪示範電廠 明年完成

以科國際董事長黃齊元（左）與ECO WAVE POWER執行長Inna Braverman（右）簽署採購合約。（記者林菁樺攝）

以科國際與以色列ECO WAVE POWER簽署採購合約

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣首個海洋能示範案場預計明年完成。以科國際與以色列ECO WAVE POWER簽署採購合約，以科國際董事長黃齊元表示，四周環海的台灣適合發展海洋能發電，已針對台灣東、西部、離島等八十三個地點進行評估，目前一○○KW波浪能示範電廠送審中，五年內目標拚到二十MW，長期目標是四○○MW。

5年內目標拚到20MW

以科國際是船舶設備商聯達行子公司，黃齊元表示，台灣的新能源除了氫能、地熱外，也適合發展海洋能發電；他過去就與以色列有生意往來，因而找上那斯達克上市、擁有岸際型波浪能國際專利技術的ECO WAVE POWER合作。

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黃齊元指出，以科國際在台灣東、西岸均有評估，一○○KW的示範電廠力拚明年完成，目前與能源署、港務公司、漁業署等單位持續溝通，待拿到籌設許可後預計三到六個月可完成。

黃齊元透露，官方盼能盡快有示範案場，以科國際目標是五年內裝置容量累計達到二十MW，長遠目標是四○○MW，若示範電廠計畫順利，可同步推動商業化電廠。

國內海洋能躉購費率每度約七．三二元，ECO WAVE POWER執行長Braverman表示，台灣海洋能躉購費率算是相當高，且政策也訂出超過七GW的藍圖，盼以台灣為起點，擴張到亞洲其他國家；黃齊元也說，除了向以色列採購設備外，鋼構等會在地生產，五十％可國產化。

以科國際副總謝宗丞表示，海洋能有潮汐、波浪等發電，型態相當多元，以科國際推動近岸型（岸際型），施工相對容易，而台灣東部因先天地理條件有浪高、頻率高優勢，比西部更具潛能；以科國際完成台灣含離島約八十三個潛力地點評估，初步評估國內波浪發電潛力約有六○○MW。

小檔案》海洋能很多種 僅潮汐進入商轉

海洋能包括溫差能、波浪能、海流能、潮汐能、潮流能等。目前國際上僅有潮汐發電進入商業運轉階段，其他還在原型發展、現場機組性能測試階段。

台灣、以色列合作的海洋能發電是「岸際型波浪能」，岸際型的成本相對較低、較易維護。（記者林菁樺）

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