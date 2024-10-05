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綠電需求續揚 售電業看好明年倍增

2024/10/05 05:30

雲豹能源發言人張建偉表示，面對淨零排碳趨勢，綠電需求大增，第四季開始轉供半導體客戶綠電、成長速度驚人，將有效挹注營收獲利。（記者張慧雯攝）雲豹能源發言人張建偉表示，面對淨零排碳趨勢，綠電需求大增，第四季開始轉供半導體客戶綠電、成長速度驚人，將有效挹注營收獲利。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠RE100倡議，全球綠電需求持續上揚，國內售電業者包括雲豹能源（6869）、泓德能源（6873）、森崴能源（6806）等多表示，綠電銷售量大幅成長，其中又以半導體產業需求最大，部分業者更推估，若以「單年度售電度數」來看，明年售電度數將倍增。

半導體產業 綠電需求最大

雲豹能源發言人張建偉表示，面對淨零排碳趨勢，許多業者對於綠電需求大增，第四季開始轉供半導體客戶綠電、成長速度驚人，將有效挹注營收獲利；他也指出，目前綠電在手合約超過200億度，估計明年還可成長五成，至於今年綠電銷售達1.7億度電，明年單年度售電量估3-4.5億度，後年則是5億度電起跳。

泓德能源則表示，目前綠電在手合約量達156億度、轉供綠電據點超過2000個，今年同樣取得半導體產業上中下游大型企業綠電合約，明年售電度數預估可達5億度；同時，泓德能源也積極收購中小型電廠的綠電，目前與發電業者簽約容量約300MW、朝500MW邁進，明年預計收購量能翻倍、上看1GW。

至於森崴能源子公司富威電力（6994）則與旭威認證合作，富威電力董事長胡惠森指出，透過能源技術服務產業（ESCO）的節能減碳，以及碳盤查、碳認證、綠電採購等多面向的淨零手段，可幫助企業加速落實淨零永續目標；同時，再生能源公會官網預計今年10月底上線，將開放綠電媒合平台專區，期待能開啟國內最大規模的綠電交易媒合新契機。

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