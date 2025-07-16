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美國加徵對等關稅 農業部：6項農產品影響大

2025/07/16 18:58

目前美國對各國加徵對等關稅，我國蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等6項，因輸美占比高，所受影響較大。（資料照）目前美國對各國加徵對等關稅，我國蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等6項，因輸美占比高，所受影響較大。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會明日將召開「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會，農業部書面報告指出，美國是台灣重要的農產貿易夥伴國，去年美國對台灣農產品貿易順差28億美元，台灣為美國農產品第8大海外市場，美國則為台灣農產品最大海外市場。目前美國對各國加徵對等關稅，我國蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等6項，因輸美占比高，所受影響較大。

報告指出， 美國是我國重要的農產貿易夥伴國，海關統計，2024年我國有22.3%進口農產品來自美國，進口值36.9億元，為美國第8大的海外市場，主要輸台品項包括黃豆、玉米、小麥及牛肉等。 出口方面，2024年美國也是我國農產品的第1大海外市場，台灣銷往美國的農產品約8.9億美元，我國有17.6%出口農產品外銷至美國，主要品項包括花卉、水產品等。因此，2024年美國對我國享有農產品貿易順差28億美元。

農業部表示，根據WTO資料，美國農產品簡單平均關稅稅率為5.0%，台灣農產品簡單平均關稅稅率為16.6%。 川普政府於4月2日公布對台灣加徵32%對等關稅，隨即於4月9日起暫採臨時基礎稅率10%；我國經濟發展向以外貿為導向，關稅高低

影響出口競爭力，因此向美國積極爭取調降關稅稅率，並以對等互利原則與美方協商。

報告指出，目前美國對各國已加徵對等關稅，我國農業包括蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等6項產業，因輸美占比高，所受影響較大。農業部已提出「農業3大面向、6大措施」因應策略，第一強化農業金融支持、第二提升產業競爭力、第三協助開拓多元市場，涵蓋生產、儲運及產銷至外銷層面之資金協助、生產場域補助及外銷獎勵，以穩定產業發展。 對於美方要求，政府將秉持維護產業競爭力、穩定永續發展、確保農漁民權益等三大原則，並基於雙方互利互補，推動台灣農業施政及對外協商。

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