AI推升用電需求 大同、東元看好儲能事業

東元今年首度參加「2024台灣國際智慧能源週」。圖右為總經理范炘、左為創儲營運發展處處長黃維凱。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕淨零永續趨勢推進企業能源轉型，但同時AI發展使電力需求急速上升，機電大廠東元（1504）、大同（2371）都切入儲能建置與電力設備需求，以變電器作為發展重心，看好國際趨勢順風、加上台灣電價恐將持續上漲，兩公司都看好儲能領域需求可望維持向上。

東元、大同昨參加「2024智慧能源週及淨零永續展」，展示儲能與電力業務進展。兩家公司都從家電領域起家、逐步轉向重電領域，大同以儲能、變壓器等業務為核心，東元則將創儲事業群作為第四事業，從集團所需的綠電開始發展含建置、維運等儲能一條龍服務。

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變壓器是重電領域的核心產品之一。大同總經理沈柏延昨表示，目前電力事業群佔大同個體營收6成，有望藉由海外佈局持續提升；東元在變壓器領域則走得較慢、近期才靠併購伸昌電機補足產銷能力，拓展台灣、印尼市場。不過兩公司也都看好北美電力商機，未來有望藉此成長。

沈柏延昨表示，目前大同電力在手訂單有150億元，其中約105億為台電強韌電網訂單、也有7成是變壓器訂單，電力領域佔個體營收比重約6成，台灣、海外市場佔比則為8比2；他也指出，現階段持續推進北美佈局，並耕耘日本、東南亞市場，期望海外佔比持續提升。

東元總經理范炘則表示，創儲事業以太陽能、儲能為核心，各廠區目標建置300MW案場自用，並將建置、儲能管理等各階段服務「套餐化」推廣到客戶端，也已切入電力級變壓器、有利於拓展北美市場，不過因驗證期長達2年，還待發酵；綠電方面，則正在申請售電執照。

近年北美電網更新、加上AI資料中心建置需求擴張，帶動電力設備需求，東元指出，未來北美需求將呈「三級跳」加速成長，變壓器是重頭戲，將擴產以強化重電領域產品；大同則看北美東西部商機較大，目前仍在搜尋合適代理商。

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