全球央行女力當道 我央行女主管占比逾6成

女力當道！今年以來全球新上任央行總裁30位中有7位為女性，央行女總裁人數也增至29人。（路透檔案照）

〔記者陳梅英／台北報導〕女力當道！中央銀行昨在臉書上傳「全球央行大小事搶鮮看」，揭露今年以來全球新上任央行總裁三十位中有七位為女性，比以往任何時期都高，這也讓全球央行擔任總裁女性人數從去年二十三人增加至二十九人，為歷年新高紀錄；目前全球央行女性主管占比已超過三成，我國央行更有高達六成以上主管為女性，且研究顯示在金融機構中女性擔任領導職位，有較低逾放比率與較高的金融穩定。

我國央行更是女力當道，114位高階主管中女性占比達65.8％。圖為央行副總裁朱美麗。（取自央行官網）

全球央行女總裁 增至29人

根據官方貨幣與金融機構論壇（Official Monetary and Fianacial Institution Forum；OMFIF）四月最新發布的性別平衡指數（GBI），全球一八五家央行（包括美國十二家地區性聯邦準備銀行）中，擔任央行總裁職位的女性人數從去年的二十三人增加至今年的二十九人，這是OMFIF自二○一四年調查以來的最高紀錄；不過女性領導人的占比僅從十四％上升至十六％。

請繼續往下閱讀...

至於擔任央行副總裁職位的女性占比，從去年的二十七％上升至三十二％，包括台灣去年三月上任的副總裁朱美麗；若從管理層來看，全球央行高階主管（包括總裁、副總裁）的女性占比，從去年的二十九％上升至三十一％，且較二○一七至二○二二年平均值為高。

我國央行更是女力當道，一一四位高階主管（包括總裁、副總裁、簡任及薦任主管）中，截至今年六月底，女性占比達六十五．八％。

IMF報告指出，提高高階職位上的性別平等，可望增加思考多樣性以及制衡，進而有助於增強經濟與金融穩定，並提高獲利能力；另由女性擔任領導職位，及金融機構董事會中的性別多樣性，與較低的逾放比率（NPL Ratio）及較高的金融穩定有關，因為女性比男性更厭惡風險，所以會做出較為保守的金融決策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法