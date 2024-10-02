電動機車溜滑梯 油車龍頭不看好

電動機車銷量下滑

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣電動機車在Gogoro爆發電池劣化風波，以及高額購車補助縮水等衝擊下，年銷量從五年前一度衝破十六萬輛，去年已腰斬不到八萬輛，電動機車占整體機車市占率也由高峰時的近二成，現面臨一成保衛戰；燃油機車龍頭三陽工業直言，大力發展電動機車並非正確的決定，若現有商業模式不變，最終只是廠商與消費者雙輸。

三陽與光陽皆指出，以台灣現有技術與產量規模，電動機車每顆電池的成本約二．五萬元，若要達到現有一二五CC燃油機車的馬力輸出，每台需有兩顆電池，光電池成本就要五萬元；若以二十萬輛此等級電動機車估算，光電池成本就要一○○億元（還不包含放在換電站裡的電池），鋰電池依現有技術大約五年就需汰換，一百億元若以五年攤還，一年就要二十億元。

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三陽主管分析，就算把鋰電池使用期限拉長到不可思議的十年，平均一年光電池汰換也要十億元；電池占電動機車的總成本相當重，高頻率的汰換電池對業者來說是無法承受之重。

他直言，現階段要突破電池的壽命問題與維修保養困境，十分困難且不實際，這也是政府十年來雖然不斷補貼，但業者依然面臨巨大虧損的結構性問題。

一度大力投入電動機車開發的光陽工業坦言，台灣以石化燃料來發電，再做為充電的電力來源，若機車全部純電化，將額外需要多少電力？

光陽主管認為，台灣電動機車市場在短短幾年從零變成十％，也算是發展很快；但受限於電池成本太高且太重，除非生產成本及技術有重大突破，電動機車才有可能更為普及。

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