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租金補貼擬加碼 北市中低收入戶最高破萬元

2024/09/18 05:30

六都第三級每月租金補貼金額六都第三級每月租金補貼金額

每月如調高1成 補貼金額占房租可拉高到17％～52％

〔記者徐義平／台北報導〕內政部擴大租金補貼名額，明年將從五十萬增至七十五萬戶，也研擬調高每月補貼上限；目前北市第一級（低收入或中低收入戶）每月補貼上限八千元，未來有機會突破一萬元。

官員透露，租金補貼上限已五年沒檢討，正委託專業機構分析，包括蒐集租屋行情等，將同步評估調高補貼上限。

租金補貼分三級制，第一級最高，北市月補助達八千元，新竹縣市與桃園、新北市等部分行政區五千元，其餘地區約三六○○到四千元；第一級須符合家庭成員二到三人以上，且其中有低收入或中低收入戶身分者。

申請人數最多是第三級，北市每月補助三千元，其他五都依行政區約二千至二四○○元不等。

依內政部近來發布的不分類型中位數房租數據，北市各行政區中每月房租最高一．五五萬元、最低九千元，其他五都最高一．五五萬元、最低是四七○○元；依照行政區、屋況及租屋類型不同，租金補貼占比可達房租的十五％至四十八％，若補貼調高一成，占比可拉高到十七％至五十二％。

官員透露，依不同等級，每月補貼上限估可提高一到三成。以北市為例，第三級提高一成，對比不同行政區中位數房租，補貼占比可從十九％至三十三％提高到二十一％至三十六％；若第一級提高三成，低收入與中低收入戶補貼可破萬元。

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