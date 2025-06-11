川普親曝美中已達協議：美徵收55％關稅 中國徵10％

川普在「真相社交」上表示，美國與中國的協議已經完成，北京將供應稀土磁鐵和稀土礦物。美國將對中國商品徵收關稅將達到55%，中國則對美國徵收10%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週三（11日）表示，美國與中國的協議已經完成，北京將供應稀土磁鐵和稀土礦物，而美國將允許中國學生進入美國的大學讀書。川普稱美國將對中國商品徵收的關稅將達到55%，中國則對美國徵收10%。

川普在「真相社交」上用他標誌性的大寫字母寫道：「我們總共獲得55%的關稅，中國獲得10%。兩國關係非常好！」

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川普在「真相社交」上用他標誌性的大寫字母寫道：「我們總共獲得55%的關稅，中國獲得10%。兩國關係非常好！」（取自網路）

川普表示，該協議需經他和中國國家主席習近平最終批准。

美國和中國在倫敦結束為期兩天的會談，宣布將採取新的努力，試圖擺脫最近的緊張局勢，恢復上個月日內瓦會晤後計劃的談判。

美國商務部長盧特尼克向記者將該協議描述為「落實日內瓦共識的框架」，暗示此次會晤旨在消除「消極情緒」。中國談判代表也向中國官方媒體表達了類似的看法。

中國會供應美國稀土

外媒週三早上報導，美中雙方暗示，本週的談判將促使中國加快對美國和世界供應鏈至關重要的稀土金屬出口，以換取華府放鬆對半導體等產品的部分出口管制。

但雙方均未透露具體細節。目前的明確重點是化解這些問題，並著眼於日後就關稅等更廣泛的議題展開談判。該協議現將提交美國總統川普和中國國家主席習近平，以徵求他們的反應。

協議公佈後的幾個小時內，各種市場觀察人士迅速發表意見，認為該協議可能沒有太多實質內容，但至少雙方關係不再朝著錯誤的方向發展。

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