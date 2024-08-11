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最低工資審議 勞長本週先斡旋 拚審議日達共識

2024/08/11 05:30

勞動部長何佩珊。（資料照）勞動部長何佩珊。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕最低工資法今年上路，勞動部已敲定九月四日邀集勞資政學四方召開「最低工資審議會」，拍板明年的最低工資調幅；勞團仍期待「援引」往例計算方式，明年調幅達四％；工商界則呼籲調整不可過高、過快，不宜超過三％。據了解，勞動部長何佩珊排定本週起陸續與勞資等審議委員會面，「傾聽」各方意見，力拚當日審議可更易達成共識。

勞團盼調4％ 工商界稱勿逾3％

民進黨政府已經連續八年調升基本工資，今年勞工月薪調漲至二萬七四七○元、時薪一八三元起，且修法由「最低工資」取代「基本工資」，訂定最低工資參採各項社會經濟指標明確入法，創設跨領域「研究小組」先行評估調幅；因條文明定首度施行公告的最低工資金額，不得低於最後一次依勞基法公告的基本工資金額，明年最低工資一定會調升。

勞動部指出，最低工資與過去最大差異在於得依據「研究小組」研究報告及調整建議進行討論，且最低工資法也明定CPI（消費者物價指數）為「應參採指標」，以及十項「得參採指標」；但勞方審議委員主張，以往「十足反映物價漲幅」及「共享經濟成長果實」計算方式應「援例辦理」，其他的得參採指標就「讓數據說話」。

若依主計總處預測今年CPI上漲率二．○七％，加上GDP（國內生產毛額）預測值三．九四％的半數來計算，調幅達四．○四％，且七月最新CPI漲幅達二．五二％，勞團主張明年首度最低工資調幅應達四％，還強調若引用最新CPI與GDP數字，調幅更達四．五％，資方更難接受。

勞團還強調，依據OECD（經濟合作暨發展組織）標準，以薪資中位數乘以三分之二計算，我國屬於低薪國家，若明年調幅達四％，月薪可達二萬八五七○元、時薪達一九○元，台灣就可走出「低薪國家」之列。

官員認為，最低工資審議會當日將依據研究報告討論，儘管不同立場委員仍有各自堅持，但理應不會背離客觀數據太多，不會像過去基本工資時期那樣「南轅北轍」。

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