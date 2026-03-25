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是你嗎？7-ELEVEN這門市花39元中統一發票1000萬元大獎

2026/03/25 16:40

財政部3月25日公布最新一期2026年1~2月統一發票中獎號碼，統一超商共有3位消費者獲得1000萬元特別獎。（統一超商提供）財政部3月25日公布最新一期2026年1~2月統一發票中獎號碼，統一超商共有3位消費者獲得1000萬元特別獎。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕財政部3月25日公布最新一期2026年1~2月統一發票中獎號碼，統一超商共有3位消費者獲得1000萬元特別獎。

3位幸運中統一發票1000萬大獎的消費者，一人在新北市板橋區的7-ELEVEN館東門市花80元購買現蒸地瓜、茶葉蛋、飲品。

一人在台北市中正區的7-ELEVEN臺醫東門市花39元購買民生用品；一人在台中市大雅區的7-ELEVEN神林門市花130元購買民生用品。

3位獲得200萬元特獎！一人在桃園市平鎮區的7-ELEVEN高義門市花6元手續費；一人在台南市柳營區的7-ELEVEN宜翔門市花55元購買統一麵包、飲品；一人在高雄市三民區的7-ELEVEN後驛門市花190元購買民生用品。

3位雲端發票專屬獎100萬元得主！一人在台北市內湖區的7-ELEVEN成竹門市花149元購買民生用品；一人在台北市中正區的7-ELEVEN臺醫東門市花65元購買鮮食、飲品。一人在新北市鶯歌區的7-ELEVEN長虹門市花費42元購買鮮食。

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